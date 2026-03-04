PlayStation mit neuer Strategie: Sony plant keine* PC-Spiele mehr

Sony wird seine PC-Spiele nicht mehr auf den PC bringen, so Jason Schreier in einem ausführlichen Beitrag bei Bloomberg. Anfang der Woche machte bereits eine Meldung die Runde und viele Quellen bestätigten es, jetzt gibt es mehr Details.

Wobei die Aussage von mir so nicht ganz stimmt, denn es gibt eine Kategorie, die weiterhin als Multiplattform angesehen wird, die Live-Service-Spiele. Also Spiele wie Marathon, was morgen erscheint, werden auch weiter auf dem PC erscheinen.

Kein Ghost of Yotei für PC-Spieler geplant

Aber weder Ghost of Yotei noch Saros und schon gar nicht Wolverine werden für den PC entwickelt und sind exklusiv für die PlayStation 5 erhältlich. Sony brachte nicht alle PS5-Spiele auf den PC, aber die meisten. Und einige, die sich Ghost of Tsushima auf dem PC gekauft haben, könnten sich über diesen Schritt ärgern.

Es gibt übrigens noch ein paar Ausnahmen wie Death Stranding 2 oder Kena: Scars of Kosmora, aber das sind keine Spiele der PlayStation Studios, sondern exklusive Titel von Drittanbietern, diese beiden Spiele werden weiterhin auf den PC kommen.

PC-Strategie schadete nur der Konsole

Sony hat Angst, dass die PC-Strategie der aktuellen PS5 schadet und vor allem auch der kommenden PS6. Außerdem waren einige verwirrt, welche Spiele denn genau auf den PC kommen, Astro Bot ist zum Beispiel bis heute nicht erhältlich.

Während sich Microsoft also immer mehr bei den Xbox Studios öffnet, so geht Sony jetzt wieder den alten Weg, den übrigens auch Nintendo nie verlassen hat. Pläne können sich ändern, so die Quelle, aber das ist die aktuelle Strategie von Sony, man möchte die großen Singleplayer-Titel wieder exklusiv auf der PlayStation anbieten.

PS: Laut Quelle ist eine Gruppe bei Sony besorgt, dass auf der nächsten Xbox auch PC-Spiele laufen werden, da Steam und Co. kommen könnten und dann gibt es da noch die Steam Machine. Man möchte nicht, dass andere Anbieter eine Konsole auf dem Markt haben, auf der die großen PlayStation-Blockbuster am TV laufen.