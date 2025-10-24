Mobilität

Audi: So könnte das günstige Elektroauto für 2026 aussehen

Autor-Bild
Von
|

Audi wird uns nächstes Jahr ein elektrisches Einsteigermodell unter dem Q4 e-tron zeigen, der in den letzten Jahren die Basis bei den Elektroautos war. Es ist noch nicht so ganz klar, wie man das „günstige“ (so richtig günstig wird es sicher nicht sein) Modell nennt, aber laut Autocar wäre auch ein A2 e-tron eine Option.

Ein Pendant zum VW ID.3 wird es wohl eher nicht, also kein A3 e-tron, aber auch kein richtiger SUV. Bei der Größe könnte es ein Pendant zum Skoda Elroq werden, besonders viele Details haben wir aber noch nicht. Doch es gibt erste Bilder von echten Erlkönigen und Autocar hat diese für ein erstes Konzept dazu genutzt.

Ein Skoda Elroq von Audi wäre mit Sicherheit die „logischste“ Entscheidung, denn SUVs sind im Trend und in der Volkswagen Group teilt man sich gerne eine Basis. Wobei der Elroq nur minimal kleiner als ein Q4 ist, Audi muss also schauen, dass man sich damit abhebt. Als Plattform dürfte der MEB+ (Neuauflage) herhalten.

Vw Golf R Volkswagen Header

Volkswagen: Die Produktion ist vorerst gesichert

Volkswagen fährt heute die Produktion im Stammwerk in Wolfsburg herunter, es handelt sich dabei aber um „eine vorgesehene Inventurmaßnahme“, die…

24. Oktober 2025

