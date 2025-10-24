Mobilität

Volkswagen: Die Produktion ist vorerst gesichert

Autor-Bild
Von
|
Vw Golf R Volkswagen Header

Volkswagen fährt heute die Produktion im Stammwerk in Wolfsburg herunter, es handelt sich dabei aber um „eine vorgesehene Inventurmaßnahme“, die geplant war und nichts mit dem Engpass der Nexperia-Chips zu tun haben soll. Am Montag geht es wieder ganz normal weiter, so der Konzern bei der Automobilwoche.

Die Lieferengpässe haben laut Volkswagen „vorerst weiterhin keine Auswirkungen“ auf die Produktion, auch nicht bei anderen VW-Marken. Entscheidend dürfte aber das vorerst sein, denn diese Aussage gilt nur für die kommende Kalenderwoche. Und diese ist kürzer, denn am 31. Oktober (kommender Freitag) ist Feiertag.

Die Lage bleibt allerdings weiterhin angespannt und für November gibt es noch keine Aussage. Volkswagen ist für den Ernstfall auf Kurzarbeit vorbereitet und falls es zu einer weiteren Chipkrise kommt, dürfte man sicher wieder hochpreisige Autos mit einer besseren Gewinnmarge priorisieren (falls man es nicht schon tut).

Hyundai Ioniq 5 2024 Facelift Header

Reicht das? Hyundai bessert beim Ioniq 5 nach

Hyundai muss den Ioniq 5 wieder attraktiver machen, denn das Facelift von 2024 reichte nicht aus, um an die alten…

24. Oktober 2025 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / Mobilität / Volkswagen: Die Produktion ist vorerst gesichert
Weitere Neuigkeiten
Hyundai Ioniq 5 2024 Facelift Header
Reicht das? Hyundai bessert beim Ioniq 5 nach
in Mobilität
Galaxy A
Samsung Galaxy A56 mit 50 GB Telekom 5G-Tarif zum Rabattpreis
in Tarife
Congstar
Congstar bietet DSL-Rabatte und Bonusguthaben
in Provider
Heizung Katze
Energieversorgung im Wandel: Stadtwerke bereiten sich auf den Gasausstieg vor
in Gesellschaft
Halo Xbox Header
Das neue Halo ist ein echter Klassiker
in Gaming
Apple droht mit Aus einer wichtigen iOS-Funktion
in Firmware und OS
Pokemon Legends Za
Das neue Pokémon verkauft sich wieder extrem gut
in Gaming
IKEA überrascht mit Bett für euer Smartphone
in News
Netflix, Amazon und Apple streiten sich um Warner
in News
Samsung Galaxy S25 Ultra Hand
Samsung: Neue Flaggschiff-Reihe macht Probleme
in Smartphones