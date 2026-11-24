Während Audi über ein neues und teures Werk für den US-Markt nachdenkt, so entwickelt sich das knapp zwei Jahre alte Werk in China (Changchun) zu einem echten Desaster. Laut Handelsblatt wird es bereits als „Geisterwerk“ bezeichnet.

Audi-Werk baut zu wenige Autos

Eigentlich sollten dort einst 150.000 Autos pro Jahr vom Band rollen, darunter die neuen Elektromodelle Q6 und A6. Doch wenn es gut läuft, dann liegt man 2026 bei knapp 10.000 Einheiten. Das Werk in China schreibt rote Zahlen seit dem Start.

Für Audi ist das eine schwierige Lage, denn ein Verlust von etwa 500 Millionen Euro pro Jahr kann man sich derzeit nicht leisten, laut Quelle sei dieses Werk allerdings „völlig überdimensionierten“ geplant worden. Die Kürzungen, etwa beim Gehalt, haben bereits begonnen, aber eine echte Lösung zeichnet sich als schwierig ab.

Eine Schließung des Werks wäre nicht nur teuer, sondern auch heikel, da der Staat mit involviert ist. Audi könnte das Werk also für andere Modelle umbauen oder für andere Konzernmarken wie VW nutzen. Doch die Frage ist immer, ob es sich lohnt.

Audi ist nicht mehr attraktiv genug

Das Management von Audi hat die Lage in China damals falsch eingeschätzt, bzw. die neue Plattform für Elektroautos, auf denen der elektrische A6 und A6 aufbauen, nicht attraktiv genug gestaltet. In Europa kann man die Technik überteuert an die treuen Kunden verkaufen, in China sind die Kunden mittlerweile deutlich kritischer.

Aktuell deutet sich nicht an, dass sich die Lage für die deutschen Premiummarken in China zeitnah entspannt, mit einem überraschenden Hochlauf der beiden Autos ist eher nicht zu rechnen. Audi wollte sich bisher nicht zur Lage in China äußern.

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