HIGH bietet 80 GB mit 5G im Telekom-Netz für monatlich 12,99 Euro und ohne Anschlusspreis bei 24 Monaten Laufzeit.

Die neuen HIGH-Mobilfunktarife sind ab sofort erhältlich. Wer sich nicht für zwei Jahre binden möchte, kann dieselben Leistungen auch mit einem Monat Laufzeit buchen. Dann fallen allerdings einmalig 29,90 Euro Anschlusspreis an.

HIGH: 80 GB im Telekom-Netz für 12,99 Euro

Das 80-GB-Angebot von HIGH bietet folgende Konditionen:

80 GB Datenvolumen mit 5G im Telekom-Netz

Maximal 50 Mbit/s Geschwindigkeit

Telefon- und SMS-Flatrate

12,99 Euro monatlicher Grundpreis

24 Monate Laufzeit mit 0 Euro Anschlusspreis

Alternativ ein Monat Laufzeit mit 29,90 Euro Anschlusspreis

Bei 24 Monaten Laufzeit ergeben sich damit Gesamtkosten von 311,76 Euro über die ersten zwei Jahre. Die flexible Variante kostet bei gleicher Nutzungsdauer insgesamt 341,66 Euro, sofern der monatliche Grundpreis unverändert bleibt.

Auch 30 GB und 120 GB stehen zur Auswahl

Neben dem 80-GB-Tarif umfasst das HIGH-Portfolio zwei weitere Datenpakete:

30 GB für 9,99 Euro monatlich

80 GB für 12,99 Euro monatlich

120 GB für 19,99 Euro monatlich

Alle drei Tarife bieten 5G im Telekom-Netz mit maximal 50 Mbit/s sowie eine Telefon- und SMS-Flatrate. Bei 24 Monaten Laufzeit entfällt jeweils die Anschlussgebühr. Bei einem Monat Laufzeit werden einmalig 29,90 Euro fällig.

Für Nutzer mit höherem Datenverbrauch sind die 80 GB besonders interessant. Gegenüber dem kleineren Tarif gibt es für 3 Euro mehr im Monat zusätzliche 50 GB. Die Begrenzung auf 50 Mbit/s sollte man allerdings berücksichtigen.

Wer dagegen nur wenig mobiles Datenvolumen benötigt, kann mit der 30-GB-Variante monatlich sparen. Die Tarife mit kurzer Laufzeit eignen sich vor allem für Kunden, die flexibel bleiben möchten und dafür den einmaligen Anschlusspreis akzeptieren.

Zu HIGH mobile →

Tarifwahl leicht gemacht – einfach Nutzungsverhalten in unserem Tarifvergleich angeben und sofort passende Angebote sehen.

mobiFlip bei Google bevorzugen – unsere Beiträge öfter sehen

Quelle wählen ↗