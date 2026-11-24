Elektroautos erreichen in der EU einen Marktanteil von 23,4 Prozent und überholen damit erstmals die Benziner im bisherigen Jahresverlauf.

Der europäische Automarkt wächst weiter. Nach aktuellen Zahlen des Branchenverbands ACEA stiegen die Neuzulassungen von Januar bis Oktober 2026 um 5,4 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Besonders elektrische Antriebe profitieren, während klassische Verbrenner deutlich verlieren.

Elektroautos legen in Deutschland besonders stark zu

In den ersten zehn Monaten wurden EU-weit 2.211.071 batterieelektrische Fahrzeuge (BEV) neu zugelassen. Ein Jahr zuvor lag ihr Marktanteil noch bei 16,4 Prozent.

Besonders kräftig fiel das Wachstum in mehreren europäischen Märkten aus:

Frankreich: +79,4 Prozent

Deutschland: +60,7 Prozent

Dänemark: +41 Prozent

Belgien: +16,7 Prozent

Trotz des Elektroauto-Booms bleiben klassische Hybride ohne externe Lademöglichkeit die beliebteste Antriebsart. Mit 3.407.062 Neuzulassungen kommen sie auf einen Marktanteil von 36 Prozent.

Plug-in-Hybride legen ebenfalls zu. Insgesamt wurden 961.959 Fahrzeuge mit dieser Antriebsart zugelassen, was einem Marktanteil von 10,2 Prozent entspricht. Im Vorjahr waren es noch 9,2 Prozent.

Benziner und Diesel verlieren deutlich an Bedeutung

Bei den klassischen Verbrennern sieht die Entwicklung anders aus. Die Benziner-Neuzulassungen gingen um 20,1 Prozent zurück, bei Dieselfahrzeugen betrug das Minus 20,6 Prozent.

Benziner erreichen mit 1.962.607 Neuzulassungen nur noch 20,8 Prozent Marktanteil, nach 27,4 Prozent im Vorjahr. Diesel fallen von 9,2 auf 6,9 Prozent. Zusammen kommen beide Antriebsarten damit nur noch auf 27,7 Prozent des EU-Marktes. Ein Jahr zuvor waren es 36,5 Prozent.

Bemerkenswert ist vor allem das Tempo dieser Verschiebung. Elektroautos haben Benziner beim Marktanteil inzwischen überholt. Allerdings sind es weiterhin die klassischen Hybride, die den europäischen Automarkt dominieren.

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