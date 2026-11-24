Laut Automotive News Europe wird die EU im Laufe des Tages eine Quote für den Import von Autos außerhalb der EU bekannt geben. Das betrifft vor allem Marken aus China, aber auch die Produktion in Ländern wie UK und sogar der Türkei.

Grund ist eine Änderung der Strategie von vielen China-Marken, die nach den neuen Zöllen auf Elektroautos, die in der EU verkauft werden, umschwenkten und sich auf neue Verbrenner fokussierten. Vor allem Hybride und Plug-in-Hybride.

Diese Strategie kam gut an, denn die Verbrenner funktionieren bei einigen Marken wie BYD sogar besser als die Elektroautos und daher gab es Stimmen aus der EU-Branche, dass man das eindämmt. Die Grenze für 2027 soll beispielsweise bei nur noch 350.000 Hybriden aus China liegen, etwa die Hälfte der Einheiten von 2026.

Keine Quote für Elektroautos

Elektroautos bekommen keine Quote, die EU will also nicht zwingend die Marken aus China blockieren, sondern dafür sorgen, dass der Fokus nicht zu sehr auf den Verbrenner rückt. Bei Hybriden sind Zölle laut Quelle auch deutlich schwieriger.

Diese Regelung ist zwar auch für die Umwelt von Vorteil, das steht aber wohl nicht im Fokus, es geht in erster Linie um den Schutz der eigenen Branche. Der Staat in China hat immerhin auch strenge Regeln für fremde Unternehmen und vor Ort gibt es oft „schwierige“ Arbeitsbedingungen, das möchte man ab Dezember regeln.

Die Idee ist übrigens gar nicht so viel anders als in China, wo der Staat auch eine lokale Produktion pusht, dazu will man auch die Marken aus China motivieren. Mit dem Vorteil, dass sie weiterhin frei sind und sich der Staat nicht mit einmischt.

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