Der Mobilitätsanbieter Dott und Revolut starten eine Partnerschaft, die zahlenden Revolut-Kunden monatlich kostenlose Fahrminuten bietet.

Das Angebot gilt für die Revolut-Abos Premium, Metal und Ultra und umfasst sowohl E-Scooter als auch E-Bikes von Dott. Die Vorteile sind direkt in die Revolut-App integriert und können dort aktiviert werden.

Die Kooperation erstreckt sich auf elf europäische Länder, darunter Deutschland. Bereits im vergangenen Jahr hatte Dott Revolut Pay als Zahlungsmethode in seinen Bezahlvorgang integriert. Nun wird die Zusammenarbeit auf zusätzliche Leistungen für Abonnenten ausgeweitet.

Revolut und Dott: Diese Freiminuten gibt es je nach Abo

Wie viele Minuten Kunden monatlich kostenlos fahren können, hängt vom gebuchten Revolut-Tarif ab. Auch die Entsperrgebühr entfällt bei der jeweiligen Freifahrt.

Die neuen Dott-Vorteile im Überblick:

Revolut Premium: Eine Fahrt mit bis zu 15 Freiminuten pro Monat inklusive kostenloser Entsperrung.

Eine Fahrt mit bis zu 15 Freiminuten pro Monat inklusive kostenloser Entsperrung. Revolut Metal: Eine Fahrt mit bis zu 20 Freiminuten pro Monat inklusive kostenloser Entsperrung.

Eine Fahrt mit bis zu 20 Freiminuten pro Monat inklusive kostenloser Entsperrung. Revolut Ultra: Eine Fahrt mit bis zu 30 Freiminuten pro Monat inklusive kostenloser Entsperrung.

Die Freiminuten gelten jeweils für eine Fahrt pro Monat. Eine unbegrenzte Nutzung der Fahrzeuge ist damit nicht verbunden.

Berechtigte Kunden finden den Vorteil direkt in ihrer Revolut-App. Sobald sie das entsprechende Angebot aufrufen, wird ihnen automatisch ein Code zugewiesen.

Neben Deutschland ist die Aktion in Belgien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Italien, den Niederlanden, Österreich, Polen, der Schweiz und Spanien verfügbar. Weitere Länder könnten im Laufe der Partnerschaft hinzukommen.

Für Revolut-Abonnenten ist das eine nette Ergänzung, sofern sie Dott ohnehin gelegentlich nutzen. Wer regelmäßig längere Strecken mit E-Scootern oder E-Bikes zurücklegt, dürfte mit einer einzelnen Freifahrt im Monat allerdings nicht besonders weit kommen.

mobiFlip bei Google bevorzugen – unsere Beiträge öfter sehen

Quelle wählen ↗