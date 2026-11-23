Die Deutsche Bahn will ab Anfang Dezember 2026 bundesweit Bodycams mit Tonaufzeichnung bei DB Regio einführen.

Die zusätzliche Tonfunktion wird derzeit getestet und soll nach Angaben des Unternehmens sowohl Übergriffe verhindern als auch die Aufklärung von Straftaten erleichtern.

Bisherige Erfahrungen mit Bodycams bewertet die Bahn positiv: In mehr als 500 Situationen, in denen die Kameras eingeschaltet werden mussten, wurde lediglich ein schwerer Übergriff registriert.

Bodycams mit Ton: Deutsche Bahn erweitert Sicherheitstechnik

Die Tonaufzeichnung ist Teil eines größeren Sicherheitsprogramms im Regionalverkehr. Neben den Bodycams baut DB Regio auch den sogenannten PrioRuf aus und verknüpft diesen mit der Video Security Cloud.

Dadurch sollen Sicherheitsbehörden schneller auf Videoaufnahmen zugreifen können, um Beweise zu sichern. Noch einen Schritt weiter geht ein zusätzliches Pilotprojekt: Bei einer Alarmierung sollen Behörden künftig möglicherweise direkt auf Zugkameras oder Bodycams zugreifen können.

Diese Echtzeitübertragung wird derzeit erprobt. Sie soll eine schnellere Einschätzung gefährlicher Situationen ermöglichen. Während der bundesweite Start der Tonaufzeichnung bereits für Anfang Dezember vorgesehen ist, nennt die Bahn für den möglichen Live-Zugriff noch keinen Einführungstermin.

Weniger Übergriffe durch zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen

Parallel hat DB Regio verschiedene Personalkonzepte in mehreren Bundesländern getestet. Dazu gehören doppelt besetzte Kundenbetreuer, zusätzliche Sicherheitskräfte und größere Kontrollteams mit sechs bis acht Mitarbeitern.

Nach Unternehmensangaben wurden im Rahmen dieser Pilotprojekte rund 280.000 Fahrgäste begleitet. Bei etwa 100.000 Kontrollsituationen sei es lediglich zu einer kritischen Situation für Mitarbeiter gekommen.

Die Bahn möchte erfolgreiche Maßnahmen nun gemeinsam mit den zuständigen Aufgabenträgern dauerhaft etablieren.

Bei der neuen Bodycam-Technik wäre allerdings auch interessant, welche konkreten Regeln für die Tonaufzeichnung gelten. Dazu macht die Bahn bislang keine näheren Angaben.

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