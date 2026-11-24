Volkswagen wurde von der doch sehr hohen Nachfrage nach den günstigen Elektroautos (VW ID Polo, VW ID Cross, Skoda Epiq und Cupra Raval) überrascht und die Lieferzeiten sind mittlerweile enorm. Einige Versionen sind schon jetzt für 2027 komplett ausverkauft. Doch VW-Konzernchef Oliver Blume will das ändern.

Lage wird 2027 schwierig bleiben

Es versprach letzte Woche, dass es bald wieder „normale Lieferzeiten“ von ein paar Monaten geben wird. Aber laut Automobilwoche wird das dauern, denn der VW-Konzern hat zu wenige Bauteile bestellt und kann die Produktion in den zwei VW-Werken in Spanien nicht kurzfristig hochfahren. Vor allem Akkus sind Mangelware.

Die Produktion soll erst irgendwann im ersten Halbjahr 2027 ihre volle Kapazität erreichen, im besten Fall entspannt sich die Lage also in einem Jahr. Ein Sprecher von Volkswagen gab an, dass sich die Nachfrage nach den vier Modellen „deutlich dynamischer als ursprünglich erwartet“ entwickelt hat, betonte allerdings auch:

Produktionskapazitäten und der Hochlauf neuer Modelle werden langfristig geplant und lassen sich nicht kurzfristig im gleichen Umfang an eine derart dynamisch gestiegene Nachfrage anpassen.

Zur Wahrheit gehört aber auch: Mit diesen Modellen verdient man nicht das große Geld, die Menge, die der VW-Konzern für 2026 und 2027 eingeplant hat, ist sicher mit Blick auf die CO₂-Regeln in der EU geplant worden. Es lohnt sich also nicht, dass man das jetzt mit höheren Kosten ändert und teurere Akkus woanders kauft.

mobiFlip bei Google bevorzugen – unsere Beiträge öfter sehen

Quelle wählen ↗