Volkswagen: Lage bei günstigen Elektroautos wird sich erst 2027 entspannen
Volkswagen wurde von der doch sehr hohen Nachfrage nach den günstigen Elektroautos (VW ID Polo, VW ID Cross, Skoda Epiq und Cupra Raval) überrascht und die Lieferzeiten sind mittlerweile enorm. Einige Versionen sind schon jetzt für 2027 komplett ausverkauft. Doch VW-Konzernchef Oliver Blume will das ändern.
Lage wird 2027 schwierig bleiben
Es versprach letzte Woche, dass es bald wieder „normale Lieferzeiten“ von ein paar Monaten geben wird. Aber laut Automobilwoche wird das dauern, denn der VW-Konzern hat zu wenige Bauteile bestellt und kann die Produktion in den zwei VW-Werken in Spanien nicht kurzfristig hochfahren. Vor allem Akkus sind Mangelware.
Die Produktion soll erst irgendwann im ersten Halbjahr 2027 ihre volle Kapazität erreichen, im besten Fall entspannt sich die Lage also in einem Jahr. Ein Sprecher von Volkswagen gab an, dass sich die Nachfrage nach den vier Modellen „deutlich dynamischer als ursprünglich erwartet“ entwickelt hat, betonte allerdings auch:
Produktionskapazitäten und der Hochlauf neuer Modelle werden langfristig geplant und lassen sich nicht kurzfristig im gleichen Umfang an eine derart dynamisch gestiegene Nachfrage anpassen.
Zur Wahrheit gehört aber auch: Mit diesen Modellen verdient man nicht das große Geld, die Menge, die der VW-Konzern für 2026 und 2027 eingeplant hat, ist sicher mit Blick auf die CO₂-Regeln in der EU geplant worden. Es lohnt sich also nicht, dass man das jetzt mit höheren Kosten ändert und teurere Akkus woanders kauft.
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Schon irre, dass der offenbar zu Unrecht vielgeschmähte Kinderbuchautor schon vor Jahren den Automarkt besser einschätzen konnte als Millionenteure Automanager. Und wenn ich dann Mercedes und VW sehe, denen alles zu teuer ist und die alles ins Ausland verlagern und dann kommt Tesla und baut hier mal eben eine zweite neue Fabrik, weil es hier so toll ist… Langsam glaube ich wirklich, dass an der Spitze der Autokonzerne irgendwie Leute sitzen müssen, deren Denken recht eindimensional zu sein scheint…. Aber wie Oliver oben schon geschrieben hat, die haben wahrscheinlich wirklich nicht nach prognostiziertem Kundenbedarf geplant, sondern nach EU-Emmissionsregeln und drohenden Strafzahlungen. Und wenn dann zu viele Leute sich inzwischen, weil sie einfach „schnell“ ein Auto brauchen, woanders (Tesla und den Chinesen) umsehen, dort fündig werden und am Ende damit auch noch zufrieden sind, sind die Kunden weg. Und in drei Jahren stellt sich VW dann wieder hin und erzählt allen, sie hätten ja keine Ahnung, warum die Leute plötzlich nicht mehr ihr altes Auto aus dem VW-Konzern durch ein neues Auto aus dem VW-Konzern ersetzen, so wie es jahrzehntelang gelaufen ist….
Der Kinderbuchautor hat eine ganze Menge richtig prophezeit und auch die richtigen politischen Entscheidungen dazu getroffen. Ich sag mal nur „Heizungsgesetz“, was hat nicht die Springerpresse und die AfD gegeifert, dass Habeck praktisch alle Eigenheimbesitzer obdachlos machen wird, weil sie sich den „Zwang“(!) zum Wechsel ihrer Öl- oder Gasheizung nicht leisten können.
Aktuell ist es so, dass man monatelang auf eine WP warten muss, weil die Hersteller gar nicht so viel liefern können und vor allem die Heizungsbauer komplett ausgelastet sind.
Wusste der Kinderbuchautor alles schon vor Jahren…
Mhhhh….Tesla bekommt es ja irgendwie hin…..
Ich würde mal nachhaltig das Management bei VW austauschen…..