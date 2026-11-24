YouTube ermöglicht ab sofort weltweit Sprachkommentare auf unterstützten Smart-TVs, sodass Nutzer ihre Kommentare einfach diktieren können.

Wer bisher auf dem Fernseher einen Kommentar zu einem YouTube-Video verfassen wollte, musste sich mit der Texteingabe beschäftigen. Gerade mit einer Fernbedienung ist das nicht unbedingt ein Vergnügen. Eine neue Sprachfunktion soll die Sache deutlich vereinfachen.

Wie YouTube-Chef Neal Mohan auf Threads mitteilt, gehört die einfachere Beteiligung an Diskussionen während des Fernsehens zu den häufig geäußerten Nutzerwünschen. Die entsprechende Funktion ist laut seiner Ankündigung jetzt weltweit verfügbar.

So funktionieren Sprachkommentare bei YouTube auf dem Smart-TV

Die Bedienung ist recht simpel. Nutzer öffnen zunächst mit ihrer Fernbedienung den Kommentarbereich eines Videos und wählen anschließend die neue Option „Benutze Sprache“ aus.

Danach sprechen sie ihren gewünschten Kommentar ein und können ihn veröffentlichen. Die umständliche Eingabe einzelner Buchstaben über die Bildschirmtastatur entfällt damit.

Allerdings gibt es eine Einschränkung: YouTube spricht ausdrücklich von unterstützten Smart-TVs. Welche Hersteller, Modelle oder Betriebssysteme dazugehören, geht aus der Ankündigung nicht hervor.

Auch wenn die Funktion weltweit freigeschaltet wurde, bedeutet das also nicht zwangsläufig, dass sie bereits auf jedem Fernseher zur Verfügung steht.

Interessant ist die Neuerung vor allem deshalb, weil YouTube damit eine typische Schwäche der TV-Bedienung angeht. Videos lassen sich bequem auf dem großen Bildschirm konsumieren, bei der aktiven Beteiligung wird es mit einer klassischen Fernbedienung dagegen schnell mühsam.

Ob dadurch tatsächlich mehr Nutzer Kommentare direkt am Fernseher verfassen, bleibt abzuwarten. Zumindest fällt damit eine offensichtliche Hürde weg. Ich selbst finde die Änderung durchaus praktisch, da ich YouTube häufig über den Fernseher nutze. Die Kommentarfunktion kommt dabei allerdings meist zu kurz. Vielleicht ändert sich das nun.

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