Audi zeigt weitere Elektro-Hoffnung für China

Falls euch irgendwo ein Audi begegnet, welches AUDI geschrieben wird, spricht mit großen Buchstaben, dann ist es eine „Untermarke“ für China. Dort geht man die Sache anders an und setzt, weil man es nicht alleine schafft, auf einen Partner.

Das erste Elektroauto dieser Partnerschaft mit SAIC ist der AUDI E5, der bisher sehr gut ankommt und vor allem deutlich attraktiver als das deutsche Pendant von Audi selbst ist. Nächstes Jahr folgt das zweite Elektroauto und das wird dann ein SUV.

Dieser nutzt ebenfalls die Advanced Digitized Platform (ADP)  und dürfte ähnliche Werte wie der AUDI E5 haben, nur eben etwas höher, etwas weniger Reichweite und sicher ein kleines bisschen teurer. Aber, wie beim AUDI E5 und Audi A6 e-tron, sicher auch moderner und vor allem viel preiswerter als ein Audi Q6 e-tron für uns.

Beim Sportback gefällt mir das neue Design von AUDI in China, der SUV wirkt aber nicht ganz so stimmig in meinen Augen. Müsste man aber, wie den E5, mal in echt sehen. Apropos, werden wir diese Elektroautos in Deutschland sehen? Eher nicht.

Möglich wäre das sicher irgendwie, aber Audi kämpft derzeit schon so mit einer eher bescheidenen Gewinnmarge, bei AUDI wäre diese bei uns noch schlechter.

