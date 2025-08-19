AUDI E5: So günstig startet die neue Elektro-Hoffnung von Audi

Audi hat heute bekannt gegeben, dass die Produktion des AUDI E5 angelaufen ist, es handelt sich hier um ein (bisher) exklusives Elektroauto für China. Für die Marke ist das aber ein großer Meilenstein, denn AUDI ist die neue Untermarke von Audi.

AUDI E5 kommt im September

In China musste die VW-Marke in den letzten Monaten ordentlich Federn lassen und jetzt will man gemeinsam mit SAIC zurück an die Spitze. Preise? Es geht bei umgerechnet unter 30.000 Euro los. Dafür gibt es 76 kWh und 220 kW Leistung.

Für umgerechnet 32.000 Euro gibt es wahlweise 83 kWh und 386 kW (Dualmotor) oder 100 kWh und 300 kW. Das Top-Modell, der der AUDI E5 Flagship Quattro hat 100 kWh im Unterboden und 580 kW (Dualmotor), der liegt bei ca. 38.000 Euro.

Für China sind das, mit Blick auf die Daten, durchaus attraktive Preise für eine Premiummarke. Doch AUDI muss einen starken Start hinlegen, da wird man zur Not sicher auch mit Angeboten arbeiten, damit der Elektro-Sportback gut ankommt.

Im September geht es mit den Auslieferungen in China los und ja, ein moderner, frischer und günstigerer Audi würde auch Deutschland nicht schaden, doch der elektrische A6 startet hier als Kombi bei 65.000 Euro, eine andere Hausnummer.