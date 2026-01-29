Auracast: Dieser Flughafen flüstert statt zu rufen

Der Flughafen Frankfurt testet als erster Airport weltweit eine Bluetooth-Technologie für direkte Gate-Durchsagen auf persönliche Endgeräte.

Der Flughafen Frankfurt hat an zwei Gates im Terminal 1 mit dem Test von Auracast Broadcast Audio begonnen. Die Technologie ermöglicht es Passagieren, Gate-Durchsagen direkt über eigene Hörgeräte, Kopfhörer oder Smartphones zu empfangen. Laut Unternehmensangaben handelt es sich um den weltweit ersten praktischen Einsatz dieser Art an einem Flughafen.

Auracast ist eine neue Funktion auf Basis von Bluetooth LE Audio. Sie wandelt Durchsagen in einen Audiostream um, der von kompatiblen Geräten empfangen werden kann. Ziel ist es, Durchsagen auch in lauten Terminalumgebungen verständlich zu machen und Reisenden mit Hörverlust einen gleichwertigen Zugang zu Informationen zu bieten.

Auracast-Test am Flughafen Frankfurt

Die Installation erfolgte an den Gates A16 und A17. In den kommenden zwei Monaten wollen die Projektpartner Rückmeldungen von Passagieren und Mitarbeitenden sammeln. Der Test ist Teil einer vom Land Hessen geförderten Initiative zur digitalen Barrierefreiheit und wird gemeinsam von Fraport, Sittig Technologies und der Frankfurt University of Applied Sciences umgesetzt.

Ziele des Pilotprojekts

Verbesserung der Barrierefreiheit für Reisende mit Hörverlust

Reduzierung von Lärm im Terminal

Direkte Übertragung von Gate-Informationen

Auracast ist in bestehende Gate-Sprechstellen integriert und erfordert laut Projektbeteiligten keine umfangreichen Umbauten. Unterstützt wird das Projekt von mehreren Technologiepartnern aus der Branche. Aus meiner Sicht ist der Ansatz interessant, weil er zeigt, wie bestehende Infrastruktur durch gezielte Technik erweitert werden kann, ohne den Flughafenbetrieb grundlegend zu verändern.