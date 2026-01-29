Audio

Auracast: Dieser Flughafen flüstert statt zu rufen

Autor-Bild
Von
|
Sony Wh 1000xm6 Header

Der Flughafen Frankfurt testet als erster Airport weltweit eine Bluetooth-Technologie für direkte Gate-Durchsagen auf persönliche Endgeräte.

Der Flughafen Frankfurt hat an zwei Gates im Terminal 1 mit dem Test von Auracast Broadcast Audio begonnen. Die Technologie ermöglicht es Passagieren, Gate-Durchsagen direkt über eigene Hörgeräte, Kopfhörer oder Smartphones zu empfangen. Laut Unternehmensangaben handelt es sich um den weltweit ersten praktischen Einsatz dieser Art an einem Flughafen.

Auracast ist eine neue Funktion auf Basis von Bluetooth LE Audio. Sie wandelt Durchsagen in einen Audiostream um, der von kompatiblen Geräten empfangen werden kann. Ziel ist es, Durchsagen auch in lauten Terminalumgebungen verständlich zu machen und Reisenden mit Hörverlust einen gleichwertigen Zugang zu Informationen zu bieten.

Auracast-Test am Flughafen Frankfurt

Die Installation erfolgte an den Gates A16 und A17. In den kommenden zwei Monaten wollen die Projektpartner Rückmeldungen von Passagieren und Mitarbeitenden sammeln. Der Test ist Teil einer vom Land Hessen geförderten Initiative zur digitalen Barrierefreiheit und wird gemeinsam von Fraport, Sittig Technologies und der Frankfurt University of Applied Sciences umgesetzt.

Ziele des Pilotprojekts

  • Verbesserung der Barrierefreiheit für Reisende mit Hörverlust
  • Reduzierung von Lärm im Terminal
  • Direkte Übertragung von Gate-Informationen

Auracast ist in bestehende Gate-Sprechstellen integriert und erfordert laut Projektbeteiligten keine umfangreichen Umbauten. Unterstützt wird das Projekt von mehreren Technologiepartnern aus der Branche. Aus meiner Sicht ist der Ansatz interessant, weil er zeigt, wie bestehende Infrastruktur durch gezielte Technik erweitert werden kann, ohne den Flughafenbetrieb grundlegend zu verändern.

Warum Apples neues Creator-Abo alte Versprechen bricht

Das Unternehmen Apple führt mit Creator Studio ein Abo ein, das erstmals Pages, Keynote und Numbers mit kostenpflichtigen Zusatzfunktionen verknüpft.…

29. Januar 2026 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Audio / Auracast: Dieser Flughafen flüstert statt zu rufen
Weitere Neuigkeiten
Warum Apples neues Creator-Abo alte Versprechen bricht
in Kommentar
Oppo ist zurück in Deutschland: Wir haben das offizielle Statement
in Smartphones
Google begrenzt YouTube-Hintergrundwiedergabe in alternativen Browsern
in Dienste
Sony Ps5 Pro Playstation Header
PlayStation 5 Pro: Mögliches Datum für das große Update der Konsole
in Firmware und OS
Berlin will Wero als neue Zahlungsoption einführen
in Fintech
Fallout Serie Amazon
Fallout kostenlos bei YouTube: Amazon überrascht Fans ohne Abo
in News
Vodafone startet neue Kabeltarife mit mehr Upload
in Vodafone
Mark Zuckerberg: In wenigen Jahren tragen alle smarte Brillen
in Wearables
Tesla bricht ein: Das große Versprechen platzt
in Mobilität
Tesla kündigt neues Elektroauto für April 2026 an
in Mobilität