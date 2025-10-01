News

Ausverkauf? Amazon reduziert viele Echo-Speaker

Autor-Bild
Von
| 1 Kommentar
Amazon Echo Spot 2024 Header

Amazon hat diese Woche neue Echos gezeigt und falls ihr nicht unbedingt neue Hardware benötigt, dann könnte sich ein Blick auf die aktuelle Generation lohnen, denn die ist derzeit teilweise sehr stark reduziert. Folgende Echos sind dabei:

Man findet bei Amazon noch weitere Echo-Speaker und Versionen im Angebot, womöglich leert Amazon ja auch bei einigen Modellen die Lager. Der neue Chef der Hardware-Sparte wird mit dem Start von Alexa+ sicher auch etwas ausmisten.

Ich kann vor allem den Echo Spot empfehlen, der ist auf dem Bild oben zu sehen. Die 100 Euro UVP waren immer grenzwertig viel, aber jetzt kostet er nur noch die Hälfte und das ist vollkommen in Ordnung. Der Sound ist nicht überragend, ich mag diesen Echo aber als smarte Uhr. Wir wissen nicht, wie lange die Angebote gültig sind.

Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.



Fehler melden1 Kommentar

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Sam 🏅
    sagt am

    Wir wissen nicht, wie lange die Angebote gültig sind.

    Auf der Angebotsseite steht jeweils:

    „Dieses Angebot endet am 14. Oktober um 23:59 Uhr“

    Kann natürlich trotzdem vorher ausverkauft sein.

    Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / Schnäppchen / Ausverkauf? Amazon reduziert viele Echo-Speaker
Weitere Neuigkeiten
Neue Serien und Filme bei Disney+: Das sind die Neuheiten im Oktober 2025
in News
Genesis GV60 Magma: Der Hyundai Ioniq 5 N für den „Gentleman“ steht an
in Mobilität
Neuer Amazon Fire TV Stick 4K Select bringt einen Nachteil mit
in News
Neuer Google Home Speaker zeigt sich erneut
in Audio
Ist das Samsung Galaxy S26 Pro doch nur eine Mogelpackung?
in Smartphones
Apple Ipad Pro M4 2024 Header
Apple M5: Neues iPad Pro und neue Vision Pro sind bestätigt
in AR und VR
Das ist der elektrische Audi A3 für 2026
in Mobilität
Amazon Alexa Plus Logo
Amazon: Noch keine Alexa+ für Deutschland
in Dienste
Fast 300 Euro: Sony bringt offizielle PlayStation-Buch auf den Markt
in Gaming
Amazon spendiert großem Kindle ein Farbdisplay
in News