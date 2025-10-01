Ausverkauf? Amazon reduziert viele Echo-Speaker

Amazon hat diese Woche neue Echos gezeigt und falls ihr nicht unbedingt neue Hardware benötigt, dann könnte sich ein Blick auf die aktuelle Generation lohnen, denn die ist derzeit teilweise sehr stark reduziert. Folgende Echos sind dabei:

Man findet bei Amazon noch weitere Echo-Speaker und Versionen im Angebot, womöglich leert Amazon ja auch bei einigen Modellen die Lager. Der neue Chef der Hardware-Sparte wird mit dem Start von Alexa+ sicher auch etwas ausmisten.

Ich kann vor allem den Echo Spot empfehlen, der ist auf dem Bild oben zu sehen. Die 100 Euro UVP waren immer grenzwertig viel, aber jetzt kostet er nur noch die Hälfte und das ist vollkommen in Ordnung. Der Sound ist nicht überragend, ich mag diesen Echo aber als smarte Uhr. Wir wissen nicht, wie lange die Angebote gültig sind.

