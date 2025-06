Automobilindustrie überrascht mit neuer Software-Strategie

In den letzten Jahren wurde die Software im Auto immer komplexer und das sorgte auch dafür, dass neue Player das Feld betraten. Viele Marken nutzen mittlerweile diese Lösungen, weil man sie kostengünstig einkaufen kann und sie oft besser sind.

Doch es widerspricht bei vielen Marken der eigenen Vision, denn Unabhängigkeit ist wichtig. Zusammenarbeit war bisher aber kein Thema und so kochten viele ihr eigenes Süppchen. Das soll sich bis spätestens 2030 ändern und der Plan steht.

Automobilbranche arbeitet zusammen

Die Automobilindustrie hat ein Memorandum of Understanding für gemeinsame Software-Entwicklung auf Basis Open-Source unterzeichnet, dessen Idee es ist, dass man die „Basis im Auto“ gemeinsam entwickelt. Es geht also in erster Linie um die Fahrzeugsoftware, die für den Nutzer nicht direkt erlebbar (und somit egal) ist.

Hier wollen Marken wie die Volkswagen Group, BMW, Mercedes, Bosch und Co. an einer gemeinsamen Software arbeiten, die zwei Dinge erleichtern soll. Man will so Kosten sparen, da man es gemeinsam angeht, und man will innovativer werden.

Jede Marke wird ihre Freiheiten behalten und kann auch weiterhin mit anderen Partnern arbeiten, das ist keine rechtliche Verpflichtung, dass jeder nur noch auf diese Software setzt. Doch der Ansatz ist natürlich, dass das Projekt „S-CORE“ erfolgreich ist und von allen genutzt wird. Europäische Partner sind eingeladen.

Ein Projekt mit deutschem Fokus

Wichtige Player wie Stellantis, Toyota oder die Hyundai Motor Group fehlen bei dieser Idee, es ist also in erster Linie ein europäischer Ansatz und wenn man sich die Marken anschaut, ein deutscher Ansatz. Unterstützung gibt es daher vom VDA.

Unterzeichnet wurde das MoU auf dem 29. Internationalen Automobil-Elektronik Kongress (AEK), der gerade in Ludwigsburg tagt. Ziel ist es, dass schon 2026 die erste serienreife Software in Teilen in Autos zu finden sein wird. Man setzt hier auf Open Source und Industriestandards. Ich bin gespannt, ob dieser Plan aufgeht.

