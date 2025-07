Avengers-Filme: Pedro Pascal wird entscheidende Rolle bei Marvel spielen

Bei den Marvel Studios arbeitet man jetzt wieder auf ein neues Avengers-Spektakel für das Kino hin, welches aus zwei Filmen besteht. Avengers: Doomsday kommt 2026 in die Kinos und 2027 folgt Avengers: Secret Wars. Mit einem neuen Team.

Dieses wird von Pedro Pascal geleitet, der Reed Richards alias Mister Fantastic im kommenden Fantastic Four verkörpert (startet am 24. Juli in den Kinos). Daher hat man sich bei dieser Rolle ganz genau überlegt, wer Reed spielt, so Matt Shakman.

Im Gespräch mit Variety hat der Regisseur verraten, dass die Rolle eine sehr große Entwicklung durchmachen wird, von einem Nerd, zum Familienvater, zum Rächer, der das Avengers-Team anführt. Es geht also so langsam aber sicher los, wer die beiden Filme vollständig verstehen will, der sollte langsam wieder Marvel schauen.

Ich bin seit einer Weile raus, bei Phase 4 des Marvel Cinematic Universe habe ich noch einige Inhalte geschaut, die aber immer schlechter wurden. Bei Phase 5 hat man mich verloren. Der neue Marvel-Film leitet Phase 6 ein, vielleicht lese ich mir ein paar Zusammenfassungen durch und gebe der Sache noch einmal eine Chance.

