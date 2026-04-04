AY YILDIZ startet Smart XXL-Tarif und Unlimited-on-Demand

Der Mobilfunkanbieter AY YILDIZ erweitert ab sofort sein Prepaid-Angebot um neue Tarifoptionen mit mehr Datenvolumen.

AY YILDIZ, ein auf die deutsch-türkische Community ausgerichteter Mobilfunkanbieter, führt dauerhaft die neue Tarifoption Smart XXL ein.

Parallel dazu steht Prepaid-Kunden bis zum 30. Juni 2026 die Funktion Unlimited-on-Demand für die Smart Max Tarifoption zur Verfügung. Diese Funktion ermöglicht es laut Unternehmensangaben erstmals, nach Verbrauch des enthaltenen Datenvolumens jederzeit unbegrenzt und ohne Zusatzkosten weiteres Datenvolumen nachzubuchen.

Der neue Smart XXL-Tarif umfasst insgesamt 120 GB Datenvolumen, wobei 90 GB direkt ab Buchung zur Verfügung stehen und weitere 30 GB ab der ersten Verlängerung hinzukommen.

Enthalten sind Flatrates für Telefonie innerhalb Deutschlands, eine Festnetz-Flatrate in die Türkei sowie 200 Minuten für Gespräche in türkische Mobilfunknetze und alle Netze der EU. Die Datennutzung erfolgt mit bis zu 100 Mbit/s im Download und 25 Mbit/s im Upload.

Smart Max mit dauerhaftem Unlimited-Feature

Der Aktionstarif Smart Max bietet bei Neubuchung bis zum 30. Juni insgesamt 200 GB Datenvolumen, die sofort verfügbar sind. Ab der ersten Verlängerung können Kunden nach Unternehmensangaben zusätzlich beliebig oft 1 GB kostenfrei nachbuchen. Wer das Paket innerhalb des Aktionszeitraums bucht, kann diese Nachbuchungsmöglichkeit dauerhaft nutzen, solange die Tarifoption nicht gekündigt wird.

Der Tarif enthält eine Flatrate für Deutschland und die EU, eine Festnetz-Flatrate in die Türkei sowie 300 Minuten ins türkische Mobilfunknetz bei gleicher Datengeschwindigkeit wie Smart XXL.

Zusätzlich erhöht AY YILDIZ die Surfgeschwindigkeit für mehrere bestehende Tarifoptionen. Bei den Smart-Optionen Smart L+, Smart XL+, Smart XXL und Smart Max sowie den Internet-Flat-Optionen Internet Flat L+, Internet Flat XL+ und aysurf 150 steigt die maximale Download-Rate von bisher 50 Mbit/s auf künftig 100 Mbit/s, während die Upload-Geschwindigkeit unverändert bei 25 Mbit/s bleibt.

Zu den Prepaid-Tarifen von AY YILDIZ →

In unserem Tarifvergleich kann das persönliche Nutzungsverhalten vorab festgelegt werden, um bestmöglich zugeschnittene Tarife zu finden.

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