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backFlip 12/2026: Volkswagen feiert „Meilenstein“ mit neuem Elektroauto

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Die 12. Kalenderwoche des Jahres liegt beinahe hinter uns und daher heißt es wie jeden Sonntag: Zeit für die beliebtesten mobiFlip-Themen der Woche.

In der Kategorie backFlip findet ihr wöchentlich die meistgelesenen Beiträge der vergangenen sieben Tage auf mobiFlip. Wie in jeder Woche sind die Beiträge thematisch durchwachsen und stammen aus unterschiedlichen Themenbereichen.

Diese Woche konnten sich die Beiträge „Volkswagen feiert „Meilenstein“ mit diesem neuen Elektroauto“, „Tesla zeigt neues Elektroauto „voraussichtlich“ im April“ und „Samsung Galaxy Watch 2 kommt 2026 und bringt neuen Standard mit“ die Top 3 der Woche bei uns sichern.

backFlip-Charts der aktuellen Woche

  1. Volkswagen feiert „Meilenstein“ mit diesem neuen Elektroauto
  2. Tesla zeigt neues Elektroauto „voraussichtlich“ im April
  3. Samsung Galaxy Watch 2 kommt 2026 und bringt neuen Standard mit
  4. Sky startet Mega-Deal: Komplettpaket mit Netflix und Paramount+ zum Kampfpreis
  5. Es gibt eine neue Nummer 1 bei Saugrobotern
  6. Hanseatic Bank erhöht Zinsen für SparBriefe
  7. BMW i3 zeigt sich: Das ist der elektrische 3er
  8. Hyundai wertet sein günstiges Elektroauto auf
  9. Neues Elektroauto: Kia EV2 überrascht beim Preis
  10. Apple iOS 27: Das ist für Liquid Glass in Zukunft geplant

Eure Highlights der vergangenen Wochen findet ihr stets im backFlip-Archiv. Wir wünschen euch einen schönen Sonntag und angenehmen Start in die Woche.


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