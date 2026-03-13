Samsung Galaxy Watch 2 kommt 2026 und bringt neuen Standard mit

Samsung präsentierte letztes Jahr keine neue Generation der Galaxy Watch Ultra, dafür wissen wir seit Ende letzten Jahres, dass sie für 2026 geplant ist. Und es wäre auch denkbar, dass wir sogar erstmals einen Snapdragon-Chip darin sehen.

Doch es ist noch mehr bei Samsung geplant, wie GalaxyClub exklusiv erfahren hat, denn man schließt sich Apple an und will der Galaxy Watch Ultra 2 erstmals 5G als Standard spendieren. Eine reine Bluetooth-Version gibt es dieses Mal wieder nicht.

So richtig vollwertiges 5G ist das nicht, wie wir bei der Apple Watch Ultra 3 und Apple Watch Series 11 gesehen haben, und es wird auch noch von allen Anbietern angeboten. Außerdem stellt sich die Frage, ob das überhaupt einen Mehrwert hat.

Mir persönlich war es bei Apple vollkommen egal, weil es o2 am Anfang sowieso nicht unterstützte. Aber ich bin sowieso bei der Ultra 2 geblieben und obwohl ich immer wieder Mobilfunk in der Uhr nutze, so würde ich sagen, dass LTE ausreicht.