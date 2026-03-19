Hyundai wertet sein günstiges Elektroauto auf

Hyundai scheint sehr zufrieden mit dem Erfolg des Inster zu sein, der auch als Casper bekannt ist. Und daher baut man das Angebot weiter aus, nach dem Cross, einer Offroad-Version, wurde jetzt noch eine neue Lounge-Version vorgestellt.

Technisch verändert sich der Hyundai Casper bzw. Inster damit nicht, aber es gibt etwas mehr „Luxus“ für das Elektroauto. Dazu gehört eine Lederausstattung, es gibt bessere Lautsprecher und viele Extras sind bei dieser Version direkt dabei.

Der Hyundai Casper Cross wird bei uns als Hyundai Inster Cross angeboten, ich gehe also davon aus, dass wir den Hyundai Casper Lounge als Hyundai Inster Lounge in ein paar Monaten sehen werden. Dieser dürfte sich dann aber über der 31.000 Euro teuren Prime-Version einordnen und bei ca. 35.000 Euro liegen.

Da stellt sich dann nur langsam die Frage, ob die Kunden in dieser Klasse so eine Ausstattung haben wollen, denn da sind wir bei einem Preis, bei dem man Modelle in der Kategorie darüber bekommt. Aber wir werden es sicher bald herausfinden.