Apple iOS 27: Das ist für Liquid Glass in Zukunft geplant

Mit iOS 26 gab es nicht nur eine neue Bezeichnung bei den Zahlen, es gab auch das größte Redesign seit iOS 7 vor vielen Jahren für iPhone-Nutzer. Das wurde nicht von allen gut angenommen, aber die neue Designsprache wird bleiben.

Apple iOS 27 behält Liquid Glass bei

Laut Mark Gurman gibt es derzeit keine Anzeichen, dass iOS 27 eine andere Optik mitbringt, Liquid Glass, wie das Design heißt, bekommt lediglich etwas Feinschliff. Es war viele Jahre in der Entwicklung und wird daher noch viele Jahre bleiben.

Doch auch größere Designänderungen sollte man in diesem Jahr bei iOS 27 nicht erwarten, so die Quelle in ihrem Newsletter für Bloomberg, denn das UI-Team sitzt am Design für die neue Version von Siri und dem neuen Speaker mit Display.

Liquid Glass bekommt etwas Feinschliff

In den kommenden Jahren soll es eher, wie bei iOS 7 damals, Feinschliff geben, hier und da wirkt Liquid Glass immer noch unrund und es gibt andere Plattformen, bei denen es sogar unfertig wirkt, wie bei den Mac und vor allem der Apple Watch.

Apple hat nicht mehrere Jahre und viel Geld in ein komplett neues Design gesteckt, um es ein oder zwei Jahre später wieder einzustellen, das bleibt. Ich bin aber mal gespannt, wie der Feinschliff ausfällt, denn es gibt noch sehr viel Luft nach oben.