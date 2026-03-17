Sky startet Mega-Deal: Komplettpaket mit Netflix und Paramount+ zum Kampfpreis

Das Unternehmen Sky startet eine befristete Rabattaktion für sein Komplettpaket inklusive Netflix und Sportrechten.

Das Angebot umfasst Sky Stream, Entertainment inklusive Netflix, Cinema inklusive Paramount+ sowie Bundesliga und Sport. Laut Unternehmensangaben liegt der Preis in den ersten zwölf Monaten bei 29,99 Euro monatlich statt regulär 48,99 Euro.

Die Aktion ist bis zum 24. März verfügbar und richtet sich an Neukunden mit einer Mindestvertragslaufzeit von zwölf Monaten. Nach Ablauf der Mindestlaufzeit verlängert sich das Abonnement automatisch (Obacht, kostet dann 75 € pro Monat) und ist monatlich kündbar.

Voraussetzung für die Nutzung ist unter anderem eine Internetverbindung sowie eine Sky Stream Box oder ein Sky Q Receiver. Die Inhalte können mit dem Abo in HD-Qualität auf einem Gerät gestreamt werden.

Sky Angebot mit Netflix, Sport und Streaming im Überblick

Das Entertainment Plus Paket beinhaltet den Zugang zu Netflix im werbefinanzierten Standard-Abo. Upgrades auf werbefreie Varianten sind gegen Aufpreis möglich. Zusätzlich ist im Cinema-Paket der Streamingdienst Paramount+ enthalten, der über einen Aktivierungscode freigeschaltet wird.

Wichtige Eckdaten zur Aktion:

29,99 Euro monatlich für die ersten 12 Monate

Danach 75 Euro pro Monat

Mindestlaufzeit von 12 Monaten

Aktion gültig bis 24. März 2026

0 € statt 30 € einmalige Gebühr

Inklusive Sky Stream Box – ohne monatliche Gebühr

Sofort losschauen mit Sky Go

Die Nutzung der Inhalte erfolgt primär über die bereitgestellte Hardware oder kompatible Geräte.

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