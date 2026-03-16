Neues Elektroauto: Kia EV2 überrascht beim Preis
Der Kia EV2 wurde im Januar final enthüllt, damals gab es allerdings noch keinen Preis für das neue Elektroauto. Das ist in der Branche nicht unüblich, aber ich habe daher nicht mit einer positiven Überraschung gerechnet – die es jetzt aber gab.
Im Vorfeld sprach Kia nämlich immer mal wieder über „rund 30.000 Euro“ beim EV2, was in der Regel meistens 29.990 Euro bedeutet. Aber es geht tatsächlich bei 26.600 Euro los. Damit liegt er dann doch fast 10.000 Euro unter dem Kia EV3.
Ich habe aber im Vorfeld immer wieder betont, dass ein Preis von 30.000 Euro zu viel sein wird, da beispielsweise VW ID Polo und Co. in diesem Jahr starten und die 25.000 Euro in der Basis anpeilen. Aber es gibt noch einen kleinen Haken bei Kia.
Als erste Modelle rollen ab April die Ausführungen Air und Earth mit Standardbatterie zu den Kunden. Ab Juli werden alle Ausführungen mit dem großen Akku inklusive der Topversion GT-Line ausgeliefert, ab Oktober folgt dann die Basisversion Light.
Man lässt sich mit der Basisversion etwas mehr Zeit, wir bewegen uns sogar schon fast auf 2027 zu. Wobei das auch nicht unüblich ist, denn beim VW ID Polo wird man auch mehrere Monate auf die Basisversion warten müssen. Wir wissen also bisher noch nicht, wie gut diese wirklich ist und worauf man verzichten muss.
Doch Konkurrenz belebt das Geschäft und der VW-Konzern startet zum Beispiel direkt mit vier Modellen in dieser Klasse, das setzt Kia unter Druck. Laut Kia kann ab sofort konfiguriert werden, der Konfigurator ist bisher aber noch nicht online.
Sind wir uns da ganz sicher, dass der ID Polo auch direkt in der Basis ausgeliefert wird?
Ja und niemand wird sich einen KiA mit den ganzen Akku, Starterbatterien und ICCU Ladeeinheiten Probleme holen sowie dem miesen Service und der angeblichen nicht Garantiefälle
Schau mal im Beitrag, deine Frage wird beantwortet und es gibt sogar noch einen Link dazu.
Ja stimmt, sorry 😅
Mir gings eher um die Tatsache, dass immer mit günstigeren Preisen geworben wird und dass das nie die Startvariante ist.
Soll das ein Witz sein? 26k Euro für einen Kleinwagen? Den Dacia Sandero gubts für die Hälfte.
Andere Marke, die in einer anderen Preisklasse wildert und andere Kunden hat, und anderer Antrieb (und deutlich ältere Plattform und schlechtere Technik). Lässt sich nicht vergleichen. Wenn man aber nicht in der Klasse von VW oder Kia einkaufen kann/will und einem der Antrieb egal ist, dann ist das natürlich eine Alternative.
Soll der Beitrag Satire sein? Kia ist die Billigmarke für Preisbewusste Kunden im Hause Hyundai und zu vergleichen mit Skoda und Dacia.
Also wer Kia und Premium verwendet, der kann auch Porsche und Lada vergleichen.
Weder Kia, noch Skoda, noch Hyundai sind Premium, das ist Mittelklasse. Marken wie Genesis sind Premium. In der Renault Group wäre Renault selbst die Mittelklasse und mit Kia zu vergleichen, Dacia ist die Billigmarke. Es gibt keinen Menschen, der Skoda und Kia in eine Schublade steckt 😄
Naja, was Wartung betrifft, ist Kia eher Premium.😉🤪
Da vergleichst Du, IMHO, Äpfel mit Birnen.
Der EV2 ist ein Elektroauto, der Sandero wird mit „veredelter“ Dinobrühe angetrieben.
Weitere Frage ist, ob die Ausstattung mithalten kann…
Gibt ja auch den Dacia Spring Electric. Zudem kommen bei dacia in den nächsten Jahren 4 neue Elektroautos dazu.
Bis dahin hat Kia vielleicht sein Problem mit defekten Starterbatterien und ICCU Ladeeinheiten gelöst oder auch nicht.
Ich gehe mal davon aus, dass das ICCU-Problem, von dem ich auch betroffen war, erst mit der nächsten Plattform gelöst ist.
Und ein Fahrrad kostet noch mal viel weniger und bringt mich auch von A nach B! Das ist doch alles Betrug und Abzocke!
Der Sandero ist allerdings eine Gehhilfe und kein Auto
Die Gehhilfe ist dein KIA picanto oder Ceed.