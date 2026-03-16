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Neues Elektroauto: Kia EV2 überrascht beim Preis

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| 15 Kommentare
Kia EV2 kommt 2026

Der Kia EV2 wurde im Januar final enthüllt, damals gab es allerdings noch keinen Preis für das neue Elektroauto. Das ist in der Branche nicht unüblich, aber ich habe daher nicht mit einer positiven Überraschung gerechnet – die es jetzt aber gab.

Im Vorfeld sprach Kia nämlich immer mal wieder über „rund 30.000 Euro“ beim EV2, was in der Regel meistens 29.990 Euro bedeutet. Aber es geht tatsächlich bei 26.600 Euro los. Damit liegt er dann doch fast 10.000 Euro unter dem Kia EV3.

Ich habe aber im Vorfeld immer wieder betont, dass ein Preis von 30.000 Euro zu viel sein wird, da beispielsweise VW ID Polo und Co. in diesem Jahr starten und die 25.000 Euro in der Basis anpeilen. Aber es gibt noch einen kleinen Haken bei Kia.

Als erste Modelle rollen ab April die Ausführungen Air und Earth mit Standardbatterie zu den Kunden. Ab Juli werden alle Ausführungen mit dem großen Akku inklusive der Topversion GT-Line ausgeliefert, ab Oktober folgt dann die Basisversion Light.

Man lässt sich mit der Basisversion etwas mehr Zeit, wir bewegen uns sogar schon fast auf 2027 zu. Wobei das auch nicht unüblich ist, denn beim VW ID Polo wird man auch mehrere Monate auf die Basisversion warten müssen. Wir wissen also bisher noch nicht, wie gut diese wirklich ist und worauf man verzichten muss.

Doch Konkurrenz belebt das Geschäft und der VW-Konzern startet zum Beispiel direkt mit vier Modellen in dieser Klasse, das setzt Kia unter Druck. Laut Kia kann ab sofort konfiguriert werden, der Konfigurator ist bisher aber noch nicht online.

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16. März 2026 | Jetzt lesen →

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  1. Dom 🏆
    sagt am

    Sind wir uns da ganz sicher, dass der ID Polo auch direkt in der Basis ausgeliefert wird?

    Antworten
    1. Favones 👋
      sagt am zu Dom ⇡

      Ja und niemand wird sich einen KiA mit den ganzen Akku, Starterbatterien und ICCU Ladeeinheiten Probleme holen sowie dem miesen Service und der angeblichen nicht Garantiefälle

      Antworten
    2. Oliver Schwuchow ♾️
      sagt am zu Dom ⇡

      Schau mal im Beitrag, deine Frage wird beantwortet und es gibt sogar noch einen Link dazu.

      Antworten
      1. Dom 🏆
        sagt am zu Oliver Schwuchow ⇡

        Ja stimmt, sorry 😅
        Mir gings eher um die Tatsache, dass immer mit günstigeren Preisen geworben wird und dass das nie die Startvariante ist.

        Antworten
  2. Kirky 🌟
    sagt am

    Soll das ein Witz sein? 26k Euro für einen Kleinwagen? Den Dacia Sandero gubts für die Hälfte.

    Antworten
    1. Oliver Schwuchow ♾️
      sagt am zu Kirky ⇡

      Andere Marke, die in einer anderen Preisklasse wildert und andere Kunden hat, und anderer Antrieb (und deutlich ältere Plattform und schlechtere Technik). Lässt sich nicht vergleichen. Wenn man aber nicht in der Klasse von VW oder Kia einkaufen kann/will und einem der Antrieb egal ist, dann ist das natürlich eine Alternative.

      Antworten
      1. Kirky 🌟
        sagt am zu Oliver Schwuchow ⇡

        Soll der Beitrag Satire sein? Kia ist die Billigmarke für Preisbewusste Kunden im Hause Hyundai und zu vergleichen mit Skoda und Dacia.

        Also wer Kia und Premium verwendet, der kann auch Porsche und Lada vergleichen.

        Antworten
        1. Oliver Schwuchow ♾️
          sagt am zu Kirky ⇡

          Weder Kia, noch Skoda, noch Hyundai sind Premium, das ist Mittelklasse. Marken wie Genesis sind Premium. In der Renault Group wäre Renault selbst die Mittelklasse und mit Kia zu vergleichen, Dacia ist die Billigmarke. Es gibt keinen Menschen, der Skoda und Kia in eine Schublade steckt 😄

          Antworten
          1. faceofingo 🌀
            sagt am zu Oliver Schwuchow ⇡

            Naja, was Wartung betrifft, ist Kia eher Premium.😉🤪

            Antworten
    2. faceofingo 🌀
      sagt am zu Kirky ⇡

      Da vergleichst Du, IMHO, Äpfel mit Birnen.
      Der EV2 ist ein Elektroauto, der Sandero wird mit „veredelter“ Dinobrühe angetrieben.
      Weitere Frage ist, ob die Ausstattung mithalten kann…

      Antworten
      1. Dasandra 👋
        sagt am zu faceofingo ⇡

        Gibt ja auch den Dacia Spring Electric. Zudem kommen bei dacia in den nächsten Jahren 4 neue Elektroautos dazu.

        Bis dahin hat Kia vielleicht sein Problem mit defekten Starterbatterien und ICCU Ladeeinheiten gelöst oder auch nicht.

        Antworten
        1. faceofingo 🌀
          sagt am zu Dasandra ⇡

          Ich gehe mal davon aus, dass das ICCU-Problem, von dem ich auch betroffen war, erst mit der nächsten Plattform gelöst ist.

          Antworten
    3. Aaron Matthiesen 🏅
      sagt am zu Kirky ⇡

      Und ein Fahrrad kostet noch mal viel weniger und bringt mich auch von A nach B! Das ist doch alles Betrug und Abzocke!

      Antworten
    4. Robert 💎
      sagt am zu Kirky ⇡

      Der Sandero ist allerdings eine Gehhilfe und kein Auto

      Antworten
      1. BEV Fahrer 👋
        sagt am zu Robert ⇡

        Die Gehhilfe ist dein KIA picanto oder Ceed.

        Antworten

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