BMW i3 zeigt sich: Das ist der elektrische 3er
Der alte BMW i3 wurde eingestellt und der neue BMW wird der elektrische 3er für die Zukunft von BMW, auch wenn es theoretisch schon einen Anlauf mit einem Verbrenner als Basis in China gab. Bei uns ist das der neue BMW i3 für die Zukunft.
Finale Details wird es erst am Mittwoch geben, aber im Netz sind die Pressebilder von BMW aufgetaucht. Ich weiß gar nicht, wo der ursprüngliche Leak war, aber das spielt keine Rolle, das hier sind echte Bilder und keine KI-Mockups (gab es viele).
Optisch passt das zur Neuen Klasse und zur Designsprache, die BMW bereit damit eingeführt hat, technisch dürfte das ein BMW iX3 werden, nur mit mehr Reichweite, da Limousine. Grundsätzlich gefällt mir das ganz gut, vor allem das Heck, nur die Lichter vorne wirken bei der tiefen Limousine nicht so gut wie beim hohen SUV.
Gerne mal auf „X“ verzichten…. Sonst wird’s der Trottelverein niemals lernen.