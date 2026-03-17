Tesla zeigt neues Elektroauto „voraussichtlich“ im April

Da ist er wieder, der gute alte Elon Musk, der Dinge ankündigt, die vermutlich so nicht passieren werden. Klar, irgendwann kommt vielleicht mal der Punkt, an dem eine Aussage zutrifft, aber es gibt Themen, bei denen man skeptisch sein darf.

Der Tesla Roadster ist so ein Fall, denn das Elektroauto wurde vor bald einem Jahrzehnt angekündigt und sollte 2020 zu Kunden rollen. Ist nie passiert, wurde immer wieder verschoben, in diesem Jahr soll es aber passieren. Eine Aussage, die wir bisher jedes Jahr gehört haben, vielleicht ist 2026 aber wirklich das Jahr.

Geht es nach Elon Musk, dann werden wir den Tesla Roadster „voraussichtlich Ende April sehen“. Das klingt schon weniger sicher als letztes Jahr, denn wir haben bald April und bisher deutet sich kein Roadster an und das „voraussichtlich“ ist neu.

Randnotiz: Heute vor fast zwei Jahrzehnten (2008) begann die Produktion des ersten Roadster bei Tesla, dem ersten Modell der Marke, welches den Lotus Elise als Basis nutzte. Dieser wurde vor ziemlich genau zwei Jahrzehnten vorgestellt.