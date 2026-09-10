Mobilität

Bahn erweitert Deutschland-Ticket um exklusive Rabatte

René Hesse
Von
1 Kommentar
Bahn Zug

Die Deutsche Bahn startet mit „DB Benefits“ ein Vorteilsprogramm für Kunden mit einem Deutschland-Ticket der Bahn.

Teilnehmer erhalten Rabatte und Sonderangebote aus den Bereichen Mobilität, Reisen, Freizeit, Shopping und digitale Dienste. Voraussetzung ist ein aktives Deutschland-Ticket bei der Deutschen Bahn.

Bereits in den ersten Tagen hätten sich mehr als 120.000 Deutschland-Ticket-Kunden für das Programm registriert, so das Unternehmen.

DB Benefits bietet Rabatte bei mehreren Partnern

Zu den bisher genannten Partnern gehören:

  • Wolt
  • About You
  • Ticketmaster und Live Nation
  • Cinestar
  • Adidas

Die Bahn will mit dem Programm den Nutzen des Deutschland-Tickets über Bus und Bahn hinaus erhöhen. Gleichzeitig sollen neue Abonnenten gewonnen und bestehende Kunden stärker an das Ticket sowie den DB Navigator gebunden werden.

Ich finde den Ansatz durchaus interessant. Zusätzliche Vorteile können das Deutschland-Ticket attraktiver machen. Entscheidend ist aber, wie hoch die Rabatte tatsächlich ausfallen und ob sie für Kunden regelmäßig einen echten Mehrwert bieten. Einem ersten Blick nach sind die Rabatte eher marktüblich.

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  1. Hanseat ☀️
    sagt am

    Die Bahn will mit dem Programm den Nutzen des Deutschland-Tickets über Bus und Bahn hinaus erhöhen.

    Die Bahn will mit dem Programm die Daten der Nutzer zu Geld machen.

    Antworten

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