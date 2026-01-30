Bahn legt ICE-Flatrate für junge Leute neu auf – für 44 Euro

Die Deutsche Bahn bringt im Februar und März erneut ein zeitlich begrenztes Wochenendticket für junge Reisende auf den Markt.

Die Deutsche Bahn bietet im Februar und März erneut die sogenannte 44-Stunden-ICE-Flatrate an. Das Angebot richtet sich an Reisende bis einschließlich 26 Jahre und gilt an ausgewählten Wochenenden

Bereits im Juli des Vorjahres hatte das Unternehmen ein vergleichbares Ticket angeboten, das laut Unternehmensangaben von rund 55.000 jungen Menschen genutzt wurde.

Mit dem 44-Stunden-Ticket Young können Inhaber innerhalb Deutschlands beliebig viele Fahrten in ICE- und Intercity-Zügen unternehmen. Die zeitliche Gültigkeit erstreckt sich jeweils von Freitag ab 18 Uhr bis Sonntag um 14 Uhr. Der Preis für das Ticket beträgt 44 Euro und es ist ausschließlich für die 2. Klasse vorgesehen.

Geltungszeitraum und Buchungsbedingungen der ICE-Flatrate

Das Ticket ist für alle Wochenenden im Februar sowie für die ersten drei Wochenenden im März verfügbar. Laut Deutscher Bahn kann das Angebot ab dem 1. Februar bis einschließlich 19. März gebucht werden. Der Verkauf erfolgt über die App DB Navigator, über die Internetseite des Unternehmens sowie in den Reisezentrumsfilialen.

Wichtige Eckdaten zum 44-Stunden-Ticket Young

Preis: 44 Euro für die 2. Klasse

Gültig von Freitag, 18 Uhr, bis Sonntag, 14 Uhr

Beliebig viele Fahrten in ICE- und IC-Zügen innerhalb Deutschlands

Buchung jeweils bis Donnerstag vor dem gewünschten Wochenende

Das 44-Stunden-Ticket Young kann für folgende Wochenenden im Februar und März gebucht werden: