Bank of Scotland: Höhere Zinsen für drei Festgeldlaufzeiten

Die „Bank of Scotland“ (dahinter steht die deutsche Lloyds Bank) hat einen Zinssatz für ihr Festgeldangebot erhöht. Betroffen sind die längeren Laufzeiten von 9 Monaten bis zwei Jahren. Obendrein bietet die Bank allen Kunden weiterhin einen Aktions-Zins aufs Tagesgeld in Höhe von 3,03 % p. a. an.

Für die verschiedenen Festgeld-Laufzeiten bietet die Bank ab sofort (13.03.26) folgende Zinsen an:

3 Monate: 2,25 % p. a. – NEU

6 Monate: 2,25 % p. a.

9 Monate: 2,25 % p. a. – NEU

1 Jahr: 2,25 % p. a. – NEU

Diese greifen unverändert für Anlagebeträge von mindestens 100 € bis maximal 500.000 €.

Um diese Angebote nutzen zu können, müssen Neukunden erst einmal ein kostenloses Tagesgeldkonto eröffnen, bevor sie ein Festgeldkonto im Online-Banking eröffnen können.

Das Konto bei der Bank of Scotland kann online per Video-Ident eröffnet werden, man benötigt lediglich ein gültiges Ausweisdokument.

Hinter der Bank of Scotland steckt die Lloyds Bank GmbH. Diese ist der Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (EdB) angeschlossen. Dadurch sind Kundeneinlagen bis zu einem Betrag von 100.000 EUR pro Kunde geschützt.

