Fintech

Bank of Scotland legt beim Festgeld nach: Bis zu 3,60 Prozent

René Hesse
Von
Bank of Scotland (KI)

Die Bank of Scotland erweitert ihr Festgeldangebot ab dem 12. Oktober 2026 um zwei Laufzeiten mit bis zu 3,60 Prozent Zinsen.

Sparer können ihr Geld ab sofort wieder für zwei oder drei Jahre fest anlegen. Dafür bietet die Bank Zinssätze von 3,50 beziehungsweise 3,60 Prozent pro Jahr. Die bisherigen kürzeren Laufzeiten bleiben ebenfalls im Angebot.

Weiterhin bietet die Bank allen Kunden einen Aktions-Zins aufs Tagesgeld in Höhe von 3,00 % p. a. an.

Bank of Scotland: Alle aktuellen Festgeldzinsen

Die Bank of Scotland bietet damit insgesamt sechs Laufzeiten zwischen drei Monaten und drei Jahren an. Die aktuellen Konditionen im Überblick:

Interessant ist vor allem der geringe Zinsabstand zwischen den Laufzeiten. Wer sein Geld statt für ein Jahr gleich für drei Jahre bindet, erhält lediglich 0,20 Prozentpunkte mehr pro Jahr. Dafür bleibt der Zinssatz entsprechend länger gesichert.

Nach Angaben der Bank ist die Kontoführung kostenlos. Eine Mindesteinlage gibt es ebenfalls nicht. Kunden können damit selbst bestimmen, welchen Betrag sie als Festgeld anlegen möchten.

Zum Bank of Scotland Festgeld →

Hinter der Bank of Scotland steht die Lloyds Bank GmbH. Diese ist der Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (EdB) angeschlossen. Dadurch sind Kundeneinlagen bis zu einem Betrag von 100.000 Euro pro Kunde geschützt.

Im Tagesgeld-Vergleich findest du eine Auswahl etablierter Anbieter. Weitere Anlagemöglichkeiten findest du im Festgeld-Vergleich oder im Depot-Vergleich.


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