Die Commerzbank erhöht die variablen Zinsen für ihr Topzinskonto Plus auf 3,25 Prozent pro Jahr und vervierfacht die maximale Anlagesumme.

Bisher gab es für neues Geld 3,00 Prozent pro Jahr. Die neue Obergrenze liegt bei 2 Millionen Euro statt zuvor 500.000 Euro. Der Aktionszeitraum bleibt bei sechs Monaten.

Damit verbessert die Bank gleich zwei Konditionen ihres Tagesgeldangebots. Besonders auffällig ist die deutlich angehobene Anlagegrenze, auch wenn diese für viele Sparer eher theoretischer Natur sein dürfte.

Commerzbank Topzinskonto Plus: Die Konditionen im Überblick

Das Topzinskonto Plus der Commerzbank richtet sich an Kunden, die neues Geld bei der Bank anlegen möchten. Die aktuellen Konditionen sehen folgendermaßen aus:

Variabler Zinssatz: 3,25 Prozent pro Jahr

Aktionszeitraum: 6 Monate ab Kontoeröffnung

Maximale Anlagesumme: 2.000.000 statt 500.000 Euro

Zinsgutschrift: quartalsweise und zum Ende der Produktlaufzeit

Kontoführung: kostenlos

Als neues Geld gelten ausschließlich Beträge, die in den vergangenen sechs Monaten nicht auf einem Konto der Commerzbank AG angelegt waren. Das betrifft auch Konten bei comdirect und onvista.

Wichtig bleibt außerdem: Die 3,25 Prozent sind variabel. Die Commerzbank kann den Zinssatz also auch innerhalb der sechsmonatigen Laufzeit verändern. Eine garantierte Verzinsung über den gesamten Zeitraum gibt es nicht.

Die Kontoeröffnung ist vollständig digital über die Website der Commerzbank möglich.

Einlagensicherung bleibt bei hohen Beträgen relevant

Die gesetzliche Einlagensicherung schützt Guthaben bis zu 100.000 Euro je Einleger. Darüber hinaus ist die Commerzbank Mitglied im Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken, der eine zusätzliche Absicherung bietet.

Gerade bei der neuen Anlagegrenze von 2 Millionen Euro sollte man sich die konkreten Sicherungsbedingungen genauer ansehen. Die höhere mögliche Anlagesumme bedeutet schließlich nicht, dass der gesamte Betrag gesetzlich abgesichert ist.

Zum Commerzbank-Tagesgeld →

Im Tagesgeld-Vergleich findest du eine Auswahl etablierter Anbieter. Weitere Anlagemöglichkeiten findest du im Festgeld-Vergleich und im Depot-Vergleich.

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