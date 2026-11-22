Es ist offiziell, Tesla baut sein Werk in Grünheide aus und es kommt nicht nur eine neue Fabrik dazu, sondern auch ein zweites Volumenmodell der Marke. Und das hat es perspektivisch in sich, denn Tesla peilt hier 1 Million Einheiten pro Jahr an.

Das Cybercab ist das erste Robotaxi der Marke und fährt komplett autonom, doch Tesla rechnet scheinbar damit, dass in ein paar Jahren jeder so ein Auto möchte.

Tesla mit 1,4 Millionen Autos pro Jahr

Sollte der Plan aufgehen, dann würde Tesla irgendwann bei ca. 1,4 Millionen Autos pro Jahr landen, die hier in Deutschland produziert werden. Damit wäre man dann die größte Marke in Deutschland, denn VW kommt auf ca. 1 Million Autos im Jahr.

Wichtig: Wir sprechen über einzelne Marken, der VW-Konzern produziert mehr Autos in Deutschland pro Jahr. Doch mit diesem Schritt wäre Grünheide plötzlich größer als Wolfsburg beim Volumen. Ebenfalls wichtig: Tesla produziert nur hier in Deutschland für Europa, doch VW hat auch Werke in anderen Ländern in Europa.

Ich glaube zwar nicht, dass ein Cybercab ein doppelt so hohes Volumen wie ein Model Y haben wird, denn da kommt noch ein jährliches Abo dazu, was derzeit bei umgerechnet über 3.000 Euro im Jahr liegt, aber mit so einem Ziel dürfte Tesla nicht nur private Kunden anvisieren, da denkt man sicher an Geschäftskunden.

Für den deutschen Standort ist das aber eine gute Nachricht, denn Tesla sucht im Moment bereits nach Personal und vor allem der VW-Konzern würde das gerne loswerden. Vielleicht ziehen bald einige nach Grünheide und haben eine Zukunft.

Die für mich spannende Frage ist aber, ob Tesla der Konkurrenz wieder voraus ist, wie bei den Elektroautos damals, oder dieser Weg der falsche ist. Eine Frage, die sich erst in den 2030ern beantworten lässt, denn die Produktion des Cybercab ist für 2029 vorgesehen. Vielleicht kommt aber auch noch ein drittes Modell dazu.

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