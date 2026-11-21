Eine neue Fraunhofer-Studie zeigt, dass Elektroautos in Deutschland mit einem höheren Ökostromanteil laden als der durchschnittliche Strommix.

Während erneuerbare Energien 2025 rund 51 Prozent des deutschen Strommixes ausmachten, ermittelt das Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung ISI für den Ladestrom einen Anteil zwischen 61 und 86 Prozent. Die Untersuchung entstand im Auftrag der Umweltorganisation Transport & Environment (T&E).

Die große Spanne hängt von der Berechnung ab. Im konservativen Szenario gelten strenge Anforderungen an die Herkunft des Stroms und dessen Verbindung zum deutschen Netz. Die optimistische Variante berücksichtigt zusätzlich zertifizierte Ökostromtarife und direkt genutzten Solarstrom.

Photovoltaik macht E-Autos beim Laden grüner

Besonders interessant sind die privaten Ladevorgänge. Laut der Untersuchung besitzen 64 Prozent der befragten E-Auto-Haushalte eine Photovoltaikanlage. Durchschnittlich landen 35 Prozent des selbst erzeugten Solarstroms direkt im Fahrzeugakku.

Auch Haushalte ohne eigene Solaranlage nutzen überdurchschnittlich häufig zertifizierte Ökostromtarife. Bei öffentlichen Ladepunkten ermitteln die Forscher einen Erneuerbaren-Anteil zwischen 58 und 83 Prozent.

Dabei unterscheiden sich die Vertragsquoten für Grünstrom je nach Ladeart:

Schnellladepunkte: rund 80 Prozent

Öffentliche Langsamladepunkte: 56 Prozent

Staatlich geförderte Ladepunkte müssen vollständig mit erneuerbarer Energie betrieben werden.

Grünstromtarif ist nicht gleich zusätzlicher Ökostrom

Die Ergebnisse sind durchaus bemerkenswert, allerdings sollte man die Zahlen richtig einordnen. Gerade die optimistische Berechnung berücksichtigt Herkunftsnachweise für Ökostrom. Das bedeutet nicht automatisch, dass beim jeweiligen Ladevorgang tatsächlich ausschließlich erneuerbarer Strom aus dem Netz kommt.

Ebenso lässt sich aus einem hohen Grünstromanteil nicht unmittelbar ableiten, wie viel zusätzliche erneuerbare Erzeugung durch Elektroautos entsteht. Die Studie liefert vor allem eine differenziertere Betrachtung des Ladestroms als der pauschale Vergleich mit dem deutschen Strommix.

T&E fordert auf dieser Grundlage unter anderem schnellere Netzanschlüsse, mehr Batteriespeicher, dynamische Stromtarife und den Ausbau intelligenter Stromzähler. Auch an den europäischen CO₂-Flottengrenzwerten soll die Politik festhalten.

Interessant bleibt vor allem die große Bedeutung privater Solaranlagen. Wer den Strom direkt vom eigenen Dach ins Auto lädt, ist schließlich weniger auf die rechnerische Zusammensetzung des öffentlichen Strommixes angewiesen.

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