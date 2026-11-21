Die Deutschen halten sich beim Einkaufen zurück: Laut einer Deloitte-Studie sparen inzwischen auch viele Verbraucher, die es gar nicht müssten.

Für den Economic Consumer Outlook 2026/2027 hat Deloitte im September 2026 insgesamt 2.000 Verbraucher in Deutschland befragt. 90 Prozent geben an, sich beim Einkaufen zurückzuhalten.

Allerdings müssen nicht alle tatsächlich sparen: 53 Prozent würden gerne mehr kaufen, können es sich aber nicht leisten. Weitere 37 Prozent könnten mehr ausgeben, entscheiden sich jedoch bewusst dagegen.

Preisvergleich und Rabatte bestimmen das Einkaufsverhalten

Interessant ist, dass es den Verbrauchern nicht unbedingt um den niedrigsten Preis geht. Nur 23 Prozent achten hauptsächlich darauf, möglichst günstig einzukaufen. Für 44 Prozent zählt dagegen das beste Preis-Leistungs-Verhältnis.

Für einen Preisvorteil nehmen viele Verbraucher auch gewisse Einschränkungen in Kauf:

58 Prozent würden kleinere Produktgrößen akzeptieren.

53 Prozent warten bewusst auf Rabattaktionen.

50 Prozent würden persönliche Daten für Apps oder Newsletter gegen Preisvorteile eintauschen.

Gerade der letzte Punkt ist bemerkenswert. Während Datenschutz regelmäßig diskutiert wird, scheint ein konkreter Rabatt für viele ein ausreichender Grund zu sein, persönliche Informationen weiterzugeben.

Auch bei der Suche nach Angeboten gibt es eine Überraschung: Gedruckte Prospekte liegen mit 52 Prozent weiterhin vorne. Loyalty-Apps erreichen 32 Prozent, Vergleichsportale 27 Prozent.

Marken verlieren an Bedeutung

Die Studie zeigt außerdem, dass klassische Marken zunehmend unter Druck geraten. 66 Prozent der Befragten halten Handelsmarken für völlig ausreichend. Für 59 Prozent sind Marken meistens ohnehin nicht wichtig.

Ein Grund dürfte das gestiegene Preisniveau sein. Lebensmittel kosteten im September 2026 rund 37 Prozent mehr als 2020. Gleichzeitig halten nur 15 Prozent der Befragten die aktuellen Preissteigerungen für gerechtfertigt.

Deloitte geht davon aus, dass das ausgeprägte Preisbewusstsein keine vorübergehende Erscheinung ist. Für Hersteller bedeutet das vor allem eines: Ein bekannter Markenname allein dürfte künftig noch seltener ausreichen, um einen höheren Preis durchzusetzen.

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