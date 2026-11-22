Skoda plant angeblich einen neuen Elroq für 2027 und spendiert dem aktuell beliebtesten Elektroauto im VW-Konzern erstmals ein Facelift. Händler haben die neue Optik schon gesehen, die Weltpremiere dürfte aber erst 2027 stattfinden.

Da Skoda den Elroq schon in diesem Jahr auf MEB+ umgestellt hat, wird es wohl keine grundlegend neue Technik unter der Haube geben. Aber es soll ein neuer Innenraum geplant sein, der sich am neuen Flaggschiff „Peaq“ orientieren wird:

Das Display wird also gedreht und präsentiert sich in Zukunft im Hochformat bei Skoda, dieser Schritt wird auch beim neuen Enyaq im kommenden Jahr erwartet.

Technische Details stehen bisher noch aus, aber da wird sich eher nicht viel tun, denn MEB+ ist noch frisch und eine neue Optik und ein neuer Innenraum sollten für 2027 locker reichen. Wir gehen davon aus, dass Skoda den neuen Elroq im ersten Quartal 2027 zeigen und dann im Laufe des Frühjahrs bzw. Sommers ausliefern wird.

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