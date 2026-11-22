backFlip 47/2026: Tesla zeigt neues Elektroauto in Deutschland
Die 47. Kalenderwoche des Jahres liegt beinahe hinter uns und daher heißt es wie jeden Sonntag: Zeit für die beliebtesten mobiFlip-Themen der Woche.
In der Kategorie backFlip findet ihr wöchentlich die meistgelesenen Beiträge der vergangenen sieben Tage auf mobiFlip. Wie in jeder Woche sind die Beiträge thematisch durchwachsen und stammen aus unterschiedlichen Themenbereichen.
Diese Woche konnten sich die Beiträge „Tesla zeigt neues Elektroauto in Deutschland“, „Wallbox-Installation: Praxistest zeigt große Unterschiede bei Elektrikern“ und „Die Premiummarke von Stellantis ist gescheitert“ die Top 3 der Woche bei uns sichern.
backFlip-Charts der aktuellen Woche
-
- Tesla zeigt neues Elektroauto in Deutschland
- Wallbox-Installation: Praxistest zeigt große Unterschiede bei Elektrikern
- Die Premiummarke von Stellantis ist gescheitert
- Skoda Elroq bekommt 2027 ein großes Upgrade
- Tesla plant große Änderung beim Model Y
- Mercedes erlaubt freihändiges Fahren bis 130 km/h auf deutschen Autobahnen
- Kommentar: Das Ende des Apple TV
- Das neue Elektroauto von Tesla sorgt für heftige Diskussionen
- Volkswagen Bank startet Zinsanpassung für das Tagesgeldkonto
- Skoda plant einen komplett neuen Enyaq
Eure Highlights der vergangenen Wochen findet ihr stets im backFlip-Archiv. Wir wünschen euch einen schönen Sonntag und angenehmen Start in die Woche.
mobiFlip bei Google bevorzugen – unsere Beiträge öfter sehen Quelle wählen ↗
21.11.26 · Gesellschaft
21.11.26 · Mobilität
15.11.26 · backFlip
21.11.26 · Vodafone
20.11.26 · Gesellschaft
21.11.26 · Zubehör
21.11.26 · Handel
20.11.26 · Gesellschaft
20.11.26 · News
20.11.26 · Unterhaltung