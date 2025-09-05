Bank of Scotland lockt Neukunden mit Sonderzins

Fintech

Die Bank of Scotland bietet ab sofort einen zeitlich befristeten Aktionszins auf Tagesgeldkonten für Neukunden an. Zusätzlich werden auch die Konditionen für Festgeldprodukte angepasst.

Laut Angaben des Unternehmens können Neukunden noch bis zum 24.09.2025 ein Tagesgeldkonto eröffnen und durch eine Einzahlung von mindestens 5.000 Euro an der Aktion teilnehmen. Das Guthaben wird anschließend ab dem 30.09.2025 bis zum 30.12.2025 mit einem Zinssatz von 2,6 Prozent pro Jahr verzinst, maximal bis zu einer Anlagesumme von 100.000 Euro.

Details zur Tagesgeld-Aktion

Neben der Zinsaktion weist die Bank of Scotland darauf hin, dass das Tagesgeldkonto ab dem ersten Euro verzinst wird und keine Kontoführungsgebühren anfallen. Die Bank hebt außerdem die jederzeitige Verfügbarkeit des Guthabens hervor.

Hinter der Bank of Scotland steckt die Lloyds Bank GmbH. Diese ist der Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (EdB) angeschlossen. Dadurch sind Kundeneinlagen bis zu einem Betrag von 100.000 EUR pro Kunde geschützt.

Aktuelle Festgeldkonditionen im Überblick

Parallel zur Tagesgeld-Aktion passt die Bank auch ihre Festgeldzinsen an. Ab sofort gelten folgende Konditionen:

  • 3 Monate: 2,00 % p.a.
  • 6 Monate: 2,30 % p.a.
  • 9 Monate: 1,90 % p.a.
  • 1 Jahr: 1,90 % p.a.
  • 2 Jahre: 1,90 % p.a.

Um ein Festgeldkonto eröffnen zu können, ist es laut Bank of Scotland weiterhin erforderlich, zunächst ein Tagesgeldkonto einzurichten. Anschließend kann die Festgeldanlage direkt aus dem Onlinebanking heraus abgeschlossen werden.

Das Konto bei der Bank of Scotland kann online per Video-Ident eröffnet werden, man benötigt lediglich ein gültiges Ausweisdokument.

