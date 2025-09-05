Postbank führt spezielles Gründerkonto ein

Die Postbank hat ein neues Konto speziell für Unternehmensgründer eingeführt. Das sogenannte Gründerkonto richtet sich an Personen, die ihr Unternehmen innerhalb des letzten Jahres gegründet haben.

Das Gründerkonto bietet laut Unternehmensangaben im ersten Jahr keine Kontoführungsgebühren.

Zudem sind verschiedene Leistungen für den Geschäftsstart enthalten: Dazu gehören die Nutzung der Buchhaltungssoftware, die Datenschnittstelle zu Steuerbüros (DATEV) sowie die Debit- und Kreditkarte – jeweils kostenfrei im ersten Jahr.

Diese Leistungen sollen Unternehmensgründern helfen, administrative Aufgaben direkt zu Beginn effizient zu erledigen, so die Postbank. Ab dem zweiten Jahr werde 16,90 Euro Grundpreis im Monat berechnet.

Bedingung für das Postbank Gründerkontos

Eröffnen können das Konto laut Postbank nur Personen, deren Unternehmensgründung nicht länger als 365 Tage zurückliegt. Das Paket richtet sich damit gezielt an Start-ups in der Anfangsphase.

Die genauen Bedingungen für die kostenlose Nutzung der einzelnen Leistungen werden von der Postbank festgelegt und sollten bei der Eröffnung direkt geprüft werden.

⋆Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.