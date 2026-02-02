Bank of Scotland startet neue Tagesgeld-Aktion mit 3,0 % p. a.

Die „Bank of Scotland“ startet am heutigen 2. Februar 2026 eine zeitlich begrenzte Zinskampagne für Neukunden.

Im Rahmen dieser Aktion erhalten Neukunden, die aktuell ein Tagesgeldkonto eröffnen, einen Zinssatz von 3,0 % p. a. für die Dauer von drei Monaten. Das Angebot gilt für ein Guthaben bis 100.000 €.

Das Tagesgeldkonto selbst bietet nach Angaben der Bank eine sichere Geldanlage mit täglicher Verfügbarkeit. Die Verzinsung beginnt bereits ab dem ersten eingezahlten Cent. Die Kontoführung ist kostenlos.

Wer ein kostenloses Tagesgeldkonto eröffnet hat, kann auf Wunsch zusätzlich ein Festgeldkonto im Online-Banking eröffnen und nutzen.

Das Konto bei der Bank of Scotland kann online per Video-Ident eröffnet werden, man benötigt lediglich ein gültiges Ausweisdokument.

Gut zu wissen: Hinter der Bank of Scotland steckt die Lloyds Bank GmbH. Diese ist der Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (EdB) angeschlossen. Dadurch sind Kundeneinlagen bei uns bis zu einem Betrag von 100.000 EUR pro Kunde geschützt.

