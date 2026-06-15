Zelda-Remake: Neue Details und eigene Nintendo Direct im Sommer

Mit einer vollwertigen Nintendo Direct rechne ich in diesem Jahr ehrlich gesagt nicht mehr, da Nintendo die Nachfrage nach der Switch 2 für das restliche Jahr nach unten gesenkt hat und das Lineup für 2026 mittlerweile soweit feststeht.

Doch es dürfte noch ein oder zwei Veranstaltungen dieser Art geben, wenn auch für spezielle Spiele, wie es Nintendo mittlerweile gerne macht. Quellen wie „Nintendp Prime“ deuten mittlerweile eine Nintendo Direct für Zelda im Sommer an.

Angeblich wird uns Nintendo im August mehr zum neuen Zelda-Remake zeigen und es würde mich (Spekulation von meiner Seite) nicht wundern, wenn wir mehr von Ocariona of Time sehen und das noch ein Event zum 40. Zelda-Jubiläum wird.

Zelda-Remake behält Gameplay bei

Nintendo selbst hat die Produktbeschreibung auf der Seite für eine kurze Zeit ein bisschen überarbeitet, was mittlerweile geändert wurde, und das hier geschrieben:

Der N64-Klassiker erlebt als vollständiges Remake für Nintendo Switch 2 eine Wiedergeburt. Erlebe „Ocarina of Time“ mit atemberaubender Grafik, überarbeiteten Designs und zeitlosem Gameplay.

Gut, das mit der Grafik ist subjektiv, das überarbeitete Design haben wir teilweise, mit einer kleinen Preview von Link, gesehen, aber man verspricht ein „zeitloses“ Gameplay, da scheint sich Nintendo also an das Original der N64 zu halten.

mobiFlip zuerst in deinen Google News – jetzt als Quelle setzen

Haken setzen ↗