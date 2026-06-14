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backFlip 24/2026: Skoda geht nächsten Schritt beim „günstigen“ Elektroauto

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Die 24. Kalenderwoche des Jahres liegt beinahe hinter uns und daher heißt es wie jeden Sonntag: Zeit für die beliebtesten mobiFlip-Themen der Woche.

In der Kategorie backFlip findet ihr wöchentlich die meistgelesenen Beiträge der vergangenen sieben Tage auf mobiFlip. Wie in jeder Woche sind die Beiträge thematisch durchwachsen und stammen aus unterschiedlichen Themenbereichen.

Diese Woche konnten sich die Beiträge „Skoda geht nächsten Schritt beim „günstigen“ Elektroauto“, „Google Health: Kritik ehemaliger Fitbit-Nutzer wird immer lauter“ und „Bank of Scotland: Zinserhöhung für alle Festgeldlaufzeiten“ die Top 3 der Woche bei uns sichern.

backFlip-Charts der aktuellen Woche

    1. Skoda geht nächsten Schritt beim „günstigen“ Elektroauto
    2. Google Health: Kritik ehemaliger Fitbit-Nutzer wird immer lauter
    3. Bank of Scotland: Zinserhöhung für alle Festgeldlaufzeiten
    4. Mein aktuelles Problem mit Amazon Alexa+
    5. congstar erhöht Datenvolumen der Allnet Flat S
    6. Google trennt sich immer mehr von Fitbit
    7. Cupra macht Tuning-Marke zur Serienausstattung
    8. Mitsubishi überrascht mit neuem Elektroauto
    9. Apple CarPlay bekommt neue Funktionen mit iOS 27
    10. Pixel Buds Pro 2 und Buds 2a: Google veröffentlicht neues Firmware-Update

Eure Highlights der vergangenen Wochen findet ihr stets im backFlip-Archiv. Wir wünschen euch einen schönen Sonntag und angenehmen Start in die Woche.


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