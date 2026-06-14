Volkswagen: „Elektroautos sind einfach besser“

Martin Sander, Marketingchef bei Volkswagen, glaubt, dass es kein Verbot für die alten Verbrenner benötigt. Die „Elektroautos sind einfach besser“, wie er bei Auto Express betont, die Menschen wechselten damals auch vom Pferd zum Auto.

Doch der Vergleich hinkt, denn der technische Sprung zwischen Pferd und Auto war groß und die Art des Reisens komplett anders, in diesem Fall macht ein Antrieb keinen so gewaltigen Unterschied. Und es gab damals keine Klimakatastrophe.

Man müsse aber statt Verboten die Hürden für Elektroautos entfernen, wo ich Martin Sander komplett zustimme. Das passiert nicht mit Verboten und nicht mit einer Kaufprämie, man muss im Hintergrund die Infrastruktur komplett umbauen.

Hier hapert es aber seit Jahren in Deutschland und die aktuelle Regierung geht es auch nicht an, wenn sich dieser Parameter also nicht bessert, wird es früher oder später nur über Verbote gehen. Und klare Regeln waren im Straßenverkehr schon immer eine gute Option, sonst würden wir heute noch ohne Sicherheitsgurte fahren.

mobiFlip zuerst in deinen Google News – jetzt als Quelle setzen

Haken setzen ↗