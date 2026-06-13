Vodafone

Netzmodernisierungen: Vodafone meldet Fortschritte bei 5G und Gigabit-Internet

Autor-Bild
Von
|
© Vodafone

Vodafone hat nach eigenen Angaben den Ausbau von Mobilfunk und Festnetz in Deutschland in den vergangenen zwölf Monaten deutlich vorangetrieben.

Laut Unternehmensangaben wurden rund 715 Quadratkilometer zusätzliche Fläche mit Mobilfunk versorgt. Dafür nahm Vodafone etwa 900 neue Mobilfunkmasten in Betrieb, insbesondere auch in ländlichen Regionen. Zudem wurde an rund 10.000 bestehenden Standorten zusätzliche 5G-Technik aktiviert, um Kapazität und Datenraten zu erhöhen.

Vodafone investiert weiter in 5G, Kabelnetz und Glasfaser

Im Festnetzbereich hat Vodafone nach eigenen Angaben seine Gigabit-Infrastruktur mehrfach modernisiert. Insgesamt wurden in den vergangenen zwölf Monaten 2.438 Maßnahmen umgesetzt.

Seit Februar steht im Kabelnetz außerdem ein Upload-Boost zur Verfügung, der die verfügbare Upload-Bandbreite um 50 Prozent erhöht. Das Unternehmen erreicht nach eigenen Angaben rund 24 Millionen Haushalte über sein Kabelnetz.

Wichtige Angaben im Überblick

  • 715 Quadratkilometer zusätzliche Mobilfunkversorgung
  • Rund 900 neue Mobilfunkmasten
  • Zusätzliche 5G-Technik an etwa 10.000 Standorten
  • 2.438 Modernisierungen im Kabelnetz
  • 50 Prozent mehr Upload-Bandbreite seit Februar

Parallel dazu treibt Vodafone gemeinsam mit dem Joint Venture OXG den Glasfaserausbau voran. Nach Unternehmensangaben können rund 600.000 Haushalte auf das Netz zugreifen. Zudem arbeitet Vodafone mit weiteren Partnern zusammen, darunter Deutsche Giganetz, um die Reichweite im Glasfasermarkt auszubauen.

Für das Jahr 2026 kündigt Vodafone weitere Investitionen von mehr als einer Milliarde Euro für Mobilfunk und Glasfaser an. Die Ankündigung erfolgte im Zusammenhang mit der Vereinbarung „Bestes Netz für Deutschland“ mit Bund, Ländern, Kommunen und Verbänden.

Zum Vodafone Verfügbarkeitscheck →


mobiFlip zuerst in deinen Google News – jetzt als Quelle setzen Haken setzen ↗

Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.



Fehler melden Kommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Provider / Vodafone / Netzmodernisierungen: Vodafone meldet Fortschritte bei 5G und Gigabit-Internet
Weitere Neuigkeiten
Spotify-App startet auf Hisense Smart TVs mit VIDAA
in Unterhaltung
9 von 10 Deutschen betroffen: Fake News werden zum Alltag
in Gesellschaft
Zattoo erweitert FAST-Angebot um neue Rakuten-TV-Sender
in Unterhaltung
ING überrascht Kunden zur WM mit gebührenfreiem Extra
in Fintech
Störungen bei WhatsApp, Facebook, Threads und Instagram in mehreren Ländern
in Dienste | Update
Volkswagen Vw Logo Id Header
Der Sparkurs bei VW nimmt Fahrt auf
in Mobilität
Volkswagen baut Mega-Cloud mit Telekom-Tochter auf
in Mobilität
Steam unter Druck: Bundesnetzagentur leitet Ermittlungen ein
in Gaming
Elektroauto-Förderung startet durch: Diese Zahlen nennt das Ministerium
in Mobilität
Huawei Harmony Os Next Header
Wie Huawei erfolgreich eine Android-Alternative aufbaut
in Smartphones