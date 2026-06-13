Netzmodernisierungen: Vodafone meldet Fortschritte bei 5G und Gigabit-Internet

Vodafone hat nach eigenen Angaben den Ausbau von Mobilfunk und Festnetz in Deutschland in den vergangenen zwölf Monaten deutlich vorangetrieben.

Laut Unternehmensangaben wurden rund 715 Quadratkilometer zusätzliche Fläche mit Mobilfunk versorgt. Dafür nahm Vodafone etwa 900 neue Mobilfunkmasten in Betrieb, insbesondere auch in ländlichen Regionen. Zudem wurde an rund 10.000 bestehenden Standorten zusätzliche 5G-Technik aktiviert, um Kapazität und Datenraten zu erhöhen.

Vodafone investiert weiter in 5G, Kabelnetz und Glasfaser

Im Festnetzbereich hat Vodafone nach eigenen Angaben seine Gigabit-Infrastruktur mehrfach modernisiert. Insgesamt wurden in den vergangenen zwölf Monaten 2.438 Maßnahmen umgesetzt.

Seit Februar steht im Kabelnetz außerdem ein Upload-Boost zur Verfügung, der die verfügbare Upload-Bandbreite um 50 Prozent erhöht. Das Unternehmen erreicht nach eigenen Angaben rund 24 Millionen Haushalte über sein Kabelnetz.

Wichtige Angaben im Überblick

715 Quadratkilometer zusätzliche Mobilfunkversorgung

Rund 900 neue Mobilfunkmasten

Zusätzliche 5G-Technik an etwa 10.000 Standorten

2.438 Modernisierungen im Kabelnetz

50 Prozent mehr Upload-Bandbreite seit Februar

Parallel dazu treibt Vodafone gemeinsam mit dem Joint Venture OXG den Glasfaserausbau voran. Nach Unternehmensangaben können rund 600.000 Haushalte auf das Netz zugreifen. Zudem arbeitet Vodafone mit weiteren Partnern zusammen, darunter Deutsche Giganetz, um die Reichweite im Glasfasermarkt auszubauen.

Für das Jahr 2026 kündigt Vodafone weitere Investitionen von mehr als einer Milliarde Euro für Mobilfunk und Glasfaser an. Die Ankündigung erfolgte im Zusammenhang mit der Vereinbarung „Bestes Netz für Deutschland“ mit Bund, Ländern, Kommunen und Verbänden.

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