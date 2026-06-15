Mercedes startet Produktion des elektrischen Familienautos

Den vollelektrischen VLE möchte Mercedes nicht mehr Van nennen, auch wenn es ein klassischer Van ist und die Plattform dahinter diesen Namen trägt (VAN.EA-C).

Für Mercedes ist das Familienauto im Luxussegment eine „Grand Limousine“ und die Produktion dieser ist jetzt im Werk Vitoria (Spanien) angelaufen. Es ist, und das hört man mittlerweile viel zu inflationär von deutschen Marken, eine „neue Ära“.

Preislich geht es beim Mercedes VLE bei 82.260 Euro los und seit April kann dieser bestellt werden. René hat euch bei der Ankündigung des VLE alle Details geliefert.

Schön, dass die Auswahl wächst, optisch aber alles andere als ansprechend mit der Front. Aber über Geschmack lässt sich nicht streiten und bisher kommen die Vans von Mercedes gut an, vor allem in China gibt es mittlerweile einen großen Markt für teure und elektrische Modelle, da mache ich mir beim VLE eigentlich keine Sorgen.

mobiFlip zuerst in deinen Google News – jetzt als Quelle setzen

Haken setzen ↗