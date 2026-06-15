Steam Machine: Preis, Reviews und mehr wohl schon „sehr bald“

Die Steam Machine kommt, wenn auch mit Verspätung, aber Valve bestätigte vor ein paar Tagen einen Marktstart im Sommer. Und wir sprechen wohl nicht über Juli oder August, sondern noch Juni, denn man legt direkt zum Sommeranfang los.

Offizielle Details könnte es noch diese Woche von Valve geben.

Wie man hört, hat Valve die ersten Medien mit Testmustern der Steam Machine und auch des Steam Frame versorgt. Die Konsole macht den Anfang, das VR-Headset folgt kurz danach. Dazu passt auch, dass Valve nicht nur haufenweise Konsolen in den USA importiert hat, letzte Woche folgten auch Container mit dem Headset.

Die technischen Details kennen wir, man kann sich also ungefähr vorstellen, was einen hier spielerisch erwartet. Die für alle spannende Frage wird der Preis der Steam Machine sein. Und nach der Preiserhöhung für das Steam Deck bin ich da überhaupt nicht mehr positiv gestimmt, die Box dürfte vermutlich teuer werden.

Ohne exklusive Konsolenspiele, und vor allem ohne GTA 6 im Herbst, mit einem Preis, der nah an eine PlayStation 5 Pro kommt oder darüber liegt, besteht derzeit die Gefahr, dass aus einer guten Idee von Valve ein Flop bei Konsolen ansteht.

Alle steht und fällt mit dem Preis, aber Valve war bei der Planung nicht auf die Krise rund um RAM und Speicher vorbereitet und ohne einen attraktiven Preis wird es die Steam Machine schwer haben. PC-Spieler bauen sich ihre PCs meiste selbst zusammen und genießen die Freiheit und Konsolenspiele erwarten Exklusivspiele.

Schauen wir mal, was uns Valve in ein paar Tagen zeigen wird.

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