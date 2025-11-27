Bank of Scotland startet neue Willkommenszins-Aktion

Fintech

Die „Bank of Scotland“ startet am heutigen 27. November 2025 eine zeitlich begrenzte Zinskampagne für Neukunden.

Im Rahmen dieser Aktion erhalten Neukunden, die aktuell ein Tagesgeldkonto eröffnen, einen Zinssatz von 3,0 % p. a. für die Dauer von drei Monaten. Das Angebot gilt für ein Guthaben bis 100.000 €.

Das Tagesgeldkonto selbst bietet nach Angaben der Bank eine sichere Geldanlage mit täglicher Verfügbarkeit. Die Verzinsung beginnt bereits ab dem ersten eingezahlten Cent. Die Kontoführung ist kostenlos.

Außerdem ändert sich ab heute auch die Zinsstruktur für das Festgeld. Für die verschiedenen Laufzeiten bietet die Bank ab sofort folgende Zinsen an:

  • 3 Monate: 2,00 % p.a.
  • 6 Monate: 2,00 % p.a.
  • 9 Monate: 2,00 % p.a.
  • 1 Jahr: 2,00 % p.a.
  • 2 Jahre: 2,00 % p.a.

Um diese Angebote nutzen zu können, müssen Neukunden erst einmal ein kostenloses Tagesgeldkonto eröffnen, bevor sie ein Festgeldkonto im Online-Banking eröffnen können.

Das Konto bei der Bank of Scotland kann online per Video-Ident eröffnet werden, man benötigt lediglich ein gültiges Ausweisdokument.

Gut zu wissen: Hinter der Bank of Scotland steckt die Lloyds Bank GmbH. Diese ist der Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (EdB) angeschlossen. Dadurch sind Kundeneinlagen bei uns bis zu einem Betrag von 100.000 EUR pro Kunde geschützt.

