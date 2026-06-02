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Prime Day 2026 läuft vom 23. bis 26. Juni

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Amazon hat den Prime Day 2026 für den Zeitraum vom 23. bis 26. Juni angekündigt.

Laut Amazon erhalten Prime-Mitglieder während des Aktionszeitraums Zugriff auf Hunderttausende Angebote aus mehr als 35 Produktkategorien. Dazu zählen unter anderem Elektronik, Haushalt, Mode, Kosmetik und Gartenbedarf. Ergänzt werden die Aktionen durch täglich wechselnde Themenwelten sowie zeitlich begrenzte Sonderangebote.

Bereits vor dem offiziellen Start stehen nach Unternehmensangaben erste Rabatte zur Verfügung. Darüber hinaus verweist Amazon auf verschiedene Funktionen zur Angebotsplanung. Dazu gehören Preisbenachrichtigungen über Alexa+, Einkaufslisten sowie die Bildsuche Amazon Lens, mit der Produkte und passende Angebote gefunden werden können.

Prime Day 2026 mit Rabatten, Festival und Zusatzangeboten

Neben klassischen Produktaktionen umfasst das Programm auch Vergünstigungen für Amazon-Dienste. Genannt werden unter anderem Rabatte bei Prime Video, Sonderaktionen für Amazon Music Unlimited sowie Preisnachlässe auf Produkte der Eigenmarken. Zusätzlich plant Amazon am 10. Juni ein Prime Festival in Hamburg mit Live-Musik und Präsentationen verschiedener Prime-Angebote.

Wichtige Eckdaten:

Kunden, die Amazon Prime noch nicht kennen, aber beim Prime Day dabei sein möchten, können sich unter amazon.de/primeday anmelden und den Service 30 Tage lang gratis nutzen. Wie immer wäre es schön, wenn ihr bei Interesse über unsere Partnerlinks bestellt.

Zur Sonderseite: Amazon Prime Day →

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