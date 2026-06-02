Gaming

Teasert der Microsoft-Chef hier eine neue Xbox an?

Autor-Bild
Von
Google News
| 2 Kommentare
Xbox Series X Halo Edition Header

Microsoft hat zwar betont, dass wir auf dem Xbox-Event am Sonntag keine neue Hardware sehen werden, für die Build-Keynote diese Woche hat man es aber noch nicht ausgeschlossen. Und ein neuer Teaser wirft heute bei vielen doch Fragen auf.

Satya Nadella hat für die heutige Keynote ein paar Teaser in Form von Bildern in sozialen Medien geteilt und darunter befindet sich ein Bild, was ein bisschen an das Gitter der Xbox Series X erinnert, mit einem kleinen Windows-Logo in der Ecke.

Der Unterschied zur Xbox Series X ist jedoch, dass die Öffnungen hier nicht rund, sondern eckig sind, es ist also keine aktuelle Xbox. Wenn es überhaupt eine Xbox ist, das ist natürlich nicht bestätigt, die Optik erinnert aber stark an die Konsole.

Die Build ist eine Entwicklerkonferenz, ich rechne also eigentlich nicht mit neuer Hardware rund um die Xbox, aber es wäre möglich, dass man Windows als Basis für Konsolen ankündigt, was seit einer Weile im Raum steht. Oder nennt man vielleicht erste Details, damit Entwickler ihre Spiele für die neue Xbox anpassen können?

Oder hat das Bild gar nichts mit Gaming zu tun?

Sony kündigt neue PlayStation-Hardware für 2026 an

Sony hat neue Gaming-Hardware für 2026 geplant und der offizielle PlayStation-Account teilte vor dem großen Event am heutigen Abend die…

2. Juni 2026 | Jetzt lesen →
mobiFlip zuerst in deinen Google News – jetzt als Quelle setzen Haken setzen ↗

Fehler melden2 Kommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

  1. Sascha 👋
    sagt am

    „ dass man Windows als Basis für Konsolen ankündigt“
    Die Xbox Konsolen benutzen schon immer Windows als OS, zwar kein Vollständiges sondern ne angepasste Version, aber es ist Windows!
    Bei den neuen „Hybrid“-Konsolen wird es dann aber nen vollwertiges Windows mit nem Speziellen Gaming Modus ähnlich dem Big Picture Mode vom Steam OS

    Antworten
    1. Oliver Schwuchow ♾️
      sagt am zu Sascha ⇡

      Genau das steht so im Raum, ja.

      Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / News / Gaming / Teasert der Microsoft-Chef hier eine neue Xbox an?
Weitere Neuigkeiten
MG Motor: Neue Elektroautos für Deutschland setzen auf „Innovation“
in Mobilität
Homematic IP Kameras können vorbestellt werden
in Smart Home
Tomorrow Bank Headerbild
Tomorrow erhöht Preise und erweitert Leistungen deutlich
in Fintech
Apple plant wohl große Änderung bei Musik-Abo
in Dienste
Sony kündigt neue PlayStation-Hardware für 2026 an
in Gaming
Tesla Model Y 2025 De
Tesla: Noch kein neues Elektroauto für Deutschland
in Mobilität
Apple iOS 26.5.1 ist da und behebt Akku-Problem
in News
Rollercoaster Tycoon Classic Headerbild
RollerCoaster Tycoon Classic ab sofort auch für Nintendo Switch 2 verfügbar
in Gaming
Kaufland holt bekannte Lidl-Marken dauerhaft in die Filialen
in Handel
Lidl Plus startet neues Punktesystem
in Handel