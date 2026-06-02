Teasert der Microsoft-Chef hier eine neue Xbox an?

Microsoft hat zwar betont, dass wir auf dem Xbox-Event am Sonntag keine neue Hardware sehen werden, für die Build-Keynote diese Woche hat man es aber noch nicht ausgeschlossen. Und ein neuer Teaser wirft heute bei vielen doch Fragen auf.

Satya Nadella hat für die heutige Keynote ein paar Teaser in Form von Bildern in sozialen Medien geteilt und darunter befindet sich ein Bild, was ein bisschen an das Gitter der Xbox Series X erinnert, mit einem kleinen Windows-Logo in der Ecke.

Der Unterschied zur Xbox Series X ist jedoch, dass die Öffnungen hier nicht rund, sondern eckig sind, es ist also keine aktuelle Xbox. Wenn es überhaupt eine Xbox ist, das ist natürlich nicht bestätigt, die Optik erinnert aber stark an die Konsole.

Die Build ist eine Entwicklerkonferenz, ich rechne also eigentlich nicht mit neuer Hardware rund um die Xbox, aber es wäre möglich, dass man Windows als Basis für Konsolen ankündigt, was seit einer Weile im Raum steht. Oder nennt man vielleicht erste Details, damit Entwickler ihre Spiele für die neue Xbox anpassen können?

Oder hat das Bild gar nichts mit Gaming zu tun?

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