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X-Sense integriert Warnmelder in Home Assistant

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Home Assistant (KI)

Das Unternehmen X-Sense integriert kompatible Warnmelder ab sofort nativ in die Smart-Home-Plattform Home Assistant.

X-Sense hat die native Unterstützung seiner Rauch- und Warnmelder in Home Assistant angekündigt. Voraussetzung ist die Nutzung der SBS50 Base Station, über die die Geräte angebunden werden. Die Kommunikation erfolgt laut Unternehmensangaben über das MQTT-Protokoll. Die Integration steht ab sofort zur Verfügung.

Mit der neuen Anbindung können die Melder nicht mehr nur innerhalb eines geschlossenen Systems genutzt werden. Laut X-Sense lassen sich Alarmereignisse künftig als Auslöser für kompatible Smart-Home-Geräte verschiedener Hersteller verwenden. Zudem können Nutzer über Home Assistant zentrale Informationen wie Batteriestand, Gerätestatus und Signalqualität überwachen.

X-Sense erweitert die Smart-Home-Integration seiner Warnmelder

Ein von X-Sense genanntes Einsatzszenario ist die visuelle Alarmierung. Wird Rauch erkannt, können verknüpfte Lampen automatisch mit festgelegten Lichtmustern reagieren. Dies soll insbesondere Personen unterstützen, die akustische Warnsignale möglicherweise nicht wahrnehmen.

Ein weiteres Szenario betrifft die automatische Reaktion anderer Smart-Home-Komponenten. Nach Unternehmensangaben können Alarmmeldungen genutzt werden, um beispielsweise eine vorhandene Alarmanlage zu aktivieren oder weitere Sicherheitsfunktionen auszulösen.

Die Lösung richtet sich vor allem an Smart-Home-Nutzer, technisch versierte Anwender und Eigenheimbesitzer. Kompatibel sind alle X-Sense-Melder, die mit der SBS50 Base Station betrieben werden.

Ich halte die Öffnung zu Home Assistant für einen interessanten Schritt, da Nutzer dadurch mehr Möglichkeiten erhalten, Sicherheitsmelder in bestehende Smart-Home-Abläufe einzubinden.

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