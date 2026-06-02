Apple plant wohl große Änderung bei Musik-Abo

Apple könnte, vielleicht sogar schon im Rahmen der WWDC 2026 nächste Woche, eine neue Abo-Struktur für Apple Music ankündigen. Den entsprechenden Hinweis hat „aaronp613“ im Code von Apple gefunden. Neben dem normalen Premium-Abo sehen wir womöglich eine günstigere oder vielleicht sogar kostenlose Version.

Günstigere oder sogar kostenlose Abos, die Nutzer zum Premium-Abo locken sollen, den Dienst aber etwas attraktiver für ganz neue Nutzer machen, sind in der Branche durchaus üblich. Spotify bietet zum Beispiel seit Jahren eine kostenlose Version mit Werbung und weniger Funktionen an, was sehr erfolgreich läuft.

Hinzu kommt, dass Apple immer mehr Interesse an Werbung zeigt, es würde mich also nicht wundern, wenn Apple Music (wie angeblich auch Apple TV) in Zukunft mit Werbung angeboten wird. Bisher ist das aber alles noch nicht offiziell und es sind nur Hinweise und teilweise Gerüchte, warten wir also ab, was Apple plant.

NEW: It appears that Apple may be working on a free or lower-cost tier of Apple Music. Strings in the latest Apple Music for Android beta mention "Can't skip any more tracks" and "Premium access required" pic.twitter.com/xGHeaDb7X3 — Aaron (@aaronp613) May 30, 2026

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